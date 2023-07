Haselnuss- und Schlumpfeis sind besonders beliebt

Wer in der Region ein kühles Eis schlecken will, der kommt an der Gelateria Mondi nicht vorbei. Schon in der siebenten Saison wird das Eis in Purkersdorf angeboten, seit fünf Jahren gibt es einen Standort in Pressbaum und heuer wurde ein Geschäft in Neulengbach eröffnet. Vorher war das Familienunternehmen auch 20 Jahre im Auhof Center vertreten, das Geschäftslokal wurde aber aufgegeben und man konzentriert sich aufs Saisongeschäft. „Viele Kunden aus der Umgebung kennen uns daher und freuen sich, dass wir jetzt näher an ihrem Wohnort sind“, so Geschäftsführerin Adelina Mondi.

24 Eissorten werden in Purkersdorf angeboten und auch hergestellt. „Sechs Stunden dauert es, bis unsere Vitrine voll ist“, berichtet Mondi. Angeboten werden die klassischen Sorten, wie Vanille, Erdbeer und Schokolade, aber auch Holunder oder Karamellkekseis. „Wir spielen mit den Sorten und probieren uns auch gerne aus“, so die Geschäftsführerin. Derzeit besonders beliebt ist auch Limetteneis, „weil es gerade bei den heißen Temperaturen jetzt sehr erfrischend ist“. Dauerbrenner ist auch Haselnusseis. „Das ist in fast jedem unserer Eisbecher mit dabei“, weiß Mondi. Die Kinder wählen gerne Schlumpfeis, Cookies oder Snickers sowie Nutellaeis. „Gerade zu Schulschluss müssen wir diese Sorten doppelt und dreifach produzieren“, lacht Mondi.

Auch vegane Eissorten wurden in der Gelateria Mondi schon angeboten. „Wir sind davon aber wieder abgekommen, weil die Nachfrage nicht so groß war.“

Mit den Standorten in der Region und dem bisherigen Geschäft ist Mondi zufrieden. „Wetterbedingt ist die Saison heuer später gestartet, aber jetzt läuft es.“ Adelina Mondi ist auch überzeugt, dass die Saison dafür heuer länger dauern wird: „Natürlich ist es wetterabhängig, aber ich denke bis in den Oktober haben wir sicher geöffnet. Wichtig ist jeder schöne Tag.“ Auch Personal konnte gefunden werden, den Andrang am Schulschluss musste Familie Mondi allerdings noch alleine meistern.

Seit Kurzem hat die Gelateria Mondi auch einen Standort in Neulengbach. Gabor Foltanyi (l.) hat bei Eisdielenbesitzer Enver Mondi ein Eis gekauft. Foto: Christine Hell

An zwölf verschiedenen Standorten in Niederösterreich und Wien vertreibt das Neulengbacher Unternehmen Papa Luigi via Franchise-System die erfrischende Köstlichkeit. Täglich gibt es 24 verschiedene Sorten im Sortiment der Eistrucks, die zwar in St. Pölten produziert, aber von Neulengbach ausgeliefert werden. „Die klassischen Sorten haben wir immer im Sortiment, es gibt aber auch Ausgefallenes“, weiß Birgit Brandstetter von Papa Luigi. Besonders beliebt seien etwa die Sorten Haselnuss, Kaiserschmarrn oder Apfelstrudel, das heuer zum Eis des Jahres gewählt wurde. Sehr gefragt seien bei Papa Luigi aber auch die Genussbecher, wie der Eierlikör- oder der Kaiserschmarrnbecher mit Zwetschkenröster, sowie die Eisshakes, die vor Ort zubereitet werden. Gerne geholt werden auch Eisboxen mit 10, 20 oder mehr Kugeln Eis. „Vor allem, wenn es sehr heiß ist, werden die Boxen gerne gekauft“, weiß Brandstetter. Die Menge schlage sich dann auch auf den Preis nieder, in einer 30er-Box koste eine Kugel dann nur mehr 1,10 Euro, anstatt 1,70 Euro. Ab der zweiten Kugel kosten diese 1,60 Euro. „Damit befinden wir uns im mittleren, österreichweiten Preissegment“, weiß Brandstetter.

Besonders stolz ist man bei Papa Luigi darauf, dass das Eis „nach der alten Schule und bewährten Rezepten“ produziert werde, wie Christian Brandstetter erklärt. „Wir arbeiten nicht mit Fertigmischungen, verwenden Obers, Milch und Früchte und keine Zusatzstoffe.“ Auch trotz massiver Teuerung werde nicht an Qualität eingebüßt. und weiterhin mit 100 Prozent Vollmilch und hochwertigen Früchten produziert.