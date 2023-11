Heftige Debatte um Dachsanierung der Pressbaumer Volksschule

Eigentlich waren die Tagesordnungspunkte schon abgehandelt, dennoch gingen zum Schluss die Wogen in der Gemeinderatssitzung noch einmal hoch. Thema war die Sanierung der Volksschule Pressbaum. WIR!-Stadtrat Wolfgang Kalchhauser brachte hervor, dass er bereits im März ein Gutachten über die Dachkonstruktion der örtlichen Volksschule verstreut auf der Straße gefunden hatte. „Wie solche Papiere im Straßenstaub landen können, ist mir unerklärlich“, so Kalchhauser gegenüber der NÖN. Was ihn verärgert ist, dass in diesem Gutachten Schäden aufgelistet seien, die laut Dachinspektion einer umfangreichen Sanierung bedürfen. "17 Seiten mit hochbrisanten Details über den Zustand der Dachkonstruktion - durchgeführt vor über sieben Monaten“, so der Stadtrat, der sich die Frage stellt, seit wann es diese Schäden gibt und warum diese nicht schon längst fachmännisch repariert und nicht nur provisorisch ausgebessert wurden.

Beispielsweise würde die Eterniteindeckung einer Dachübersteigung bedürfen und dieTonnendacheindeckung unzählige Schadstellen aufweisen, wobei diese scheinbar mit unterschiedlichen Mitteln und 'Methoden' nur provisorisch abgedichtet worden sind und daher - laut Gutachten - eine komplette Sanierung notwendig wäre. Bemängelt werde, laut Kalchhauser auch, dass Verblechungen ehestmöglich mit einem Rostschutzanstrich zu versehen wären. Auch seien sämtliche Kaminköpfe in einem bedenklichen Zustand und sollten dringend saniert werden. „Bei den so wichtigen Blechlüfterrohren fehlen überhaupt die Abdeckklappen“, sagt Kalchhauser. Unter anderem seien auch Ablaufrohre beschädigt und abfließendes Regenwasser würde sich über den Gehsteig ergießen.

„Es geht hier nicht um irgendeinen Stadl sondern um unsere Volksschule“, so Kalchhauser, der auch eine Anfrage zum Zustand der Dachkonstruktion an Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner stellte. Eine zufriedenstellende Antwort habe er aber nicht bekommen - auch nicht in der Gemeinderatssitzung. „Die Mängel wurden beschönigt und bagatellisiert“, zeigte sich Kalchhauser verärgert.

ÖVP-Vizebürgermeisterin Jutta Polzer betont, dass bei jedem Gebäude mit Schäden am Dach zu rechnen ist, nicht nur durch alterstypische Abnutzungserscheinungen, sondern auch durch Unwetterschäden. Jährliche Dachbegehungen seien daher vorgeschrieben. „Und werden selbstverständlich auch am Dach der Volksschule durch externe Spezialisten durchgeführt. Im Zuge der Dachbegehungen wird die Behebung der festgestellten Schäden unmittelbar beauftragt und so rasch wie möglich ausgeführt“, berichtet Polzer. Die im Gutachten empfohlene komplette Dachsanierung würde sich auf die verzinkte Tonnendacheindeckung beziehen, die sich ausschließlich im Turnsaal befindet. „Bevor eine Entscheidung getroffen werden kann, hat eine statische Prüfung zu erfolgen, um eine mögliche weitere Nutzung zum Beispiel für eine Photovoltaik-Anlage zu prüfen“, erklärt die Vizebürgermeisterin. Bezüglich der Dachübersteigung werden gerade Angebote eingeholt. „Schäden, wie der Rostanstrich sind Arbeiten, die laut Gutachten in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten durchgeführt werden müssen. Alle Arbeiten, die notwendig waren, um Folgeschäden zu vermeiden, wurden bereits durchgeführt“, sagt Polzer. So würde Regenwasser wie vorgeschrieben abgeleitet, „die Ablaufrohre wurden im Juni erst instandgesetzt“.

Was sich Polzer aber fragt ist, woher Stadtrat Kalchhauser das Gutachten über das Volksschuldach hat. „Dass sie auf der Straße vor der Schule gelegen haben soll und ausgerechnet von der Bürgerliste gefunden wurde, birgt doch viele Zufälle in sich“, meint sie und fügt hinzu, dass man nachverfolgen will, woher die Bürgerliste das Gutachten hat.

Seitens der Stadtgemeinde wird informiert, dass die Mängel bei älteren Gebäuden nach Dringlichkeit in vier Stufen eingeteilt werden. Bei Stufe eins muss der Mangel dringend in maximal 14 Tagen behoben werden, Stufe zwei kurzfristig - in zwei bis sechs Monaten, Stufe drei mittelfristig (sechs bis zwölf Monate) und Stufe vier bis fünf Jahre. „Bei der Inspektion des Volksschuldaches wurden keine Mängel der Stufen eins und zwei festgestellt“, so die Stadtgemeinde. Alle Reparaturen würden noch vor Ablauf der Frist im Frühling abgeschlossen sein. Das Dach der Volksschule sei in einem für ihr Alter zufriedenstellenden Zustand.