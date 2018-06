Wenn die Purkersdorfer Lokalmatadore „Broadcast Gramophone“ in der Bühne zum Jazz-Event laden, dann kann das nur eines bedeuten, nämlich volles Haus. Die erste Veranstaltung des Kultursommers in der Bühne war, wie nicht anders zu erwarten, ein voller Erfolg.

Eine Schulband ist wahrlich erwachsen geworden. 2015 gründete sich „Broadcast Gramophone“ eigentlich nur wegen eines Musikschulfestivals. Danach herrschte ein Kommen und Gehen in der Formation, wie das eben bei jungen Bands so üblich ist. Seither hat sich die Band gefunden und wie.

Höhepunkt war mitunter auch ein Auftritt als grandiose Vorband von Kim Wilde am Purkersdorfer Open Air 2016. Aktuell transportieren die Purkersdorfer, rund um Band-Mastermind Xaver Nahler, gekonnt aktuelle Charthits und unsterbliche Songs der Radiogeschichte, in die Welt des modernen Jazz. Die Voraussetzung dafür sind gute Arrangements. Das Verweben von mehrstimmigen Gesangspassagen mit Bläsersätzen und das gleichzeitige Erhalten der Seele des Songs, ist Xaver Nahler hervorragend gelungen.

Songs von Katy Perry, Linkin’ Park und eine legendäre Version von Kylie Minogues „ Can’t get you out of my head“ sorgten für enorme Begeisterung.

Broadcast-Gramophone hat mit diesem musikalischen Konzept vielleicht eine besonders für den weiteren Weg erfolgversprechende Nische geöffnet.