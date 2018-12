Als vor zwei Jahren die Gym-Lehrerin Uschi Hollauf die Idee hatte mit ihrem Chor ein Weihnachtskonzert in der Bühne abzuhalten, war nicht nur sie, sondern eigentlich auch ihre Umgebung skeptisch. Nach dem dritten Konzert dieser Art, ist das aber bestimmt keiner mehr. Hollauf und ihre „Goldenen Stimmen“ sorgen für Weihnachtsstimmung. Und das hat sich herumgesprochen, beide Konzerte waren bereits vor Monaten ausverkauft und, wie sich einmal mehr zeigte, vollkommen zurecht.

Uschi Hollauf und ihr Chor, bilden eine musikalische Symbiose der besonderen Art. Was soll man über ein Doppelkonzert noch sagen, das die Bühne zum dritten Mal aus allen Nähten platzen lässt? Mit „White Christmas“ in der „kleinen A Kapella- Formation startet den weihnachtlichen Abend. Perfekt intoniert, wie in den Vorjahren unterstützt von Keyboard Mastermind Markus Marageter.

Nach wunderschönen Eigenkompositionen betritt der große Chor die Bühne, bestehend aus Oberstufenschülerinnen sowie Absolventen des BG/BRG Purkersdorf. „Precious Lord“, „Holy Night“, ein außergewöhnliches „Billie Jean“, mit Unterstützung von Grischa Schmiedl am Klavier, Markus Marageter an der Gitarre und Maria Düchler am Akkordeon.

Wenn über 40 Stimmen Songs wie „Angel“, „Poor Man’s Son“ oder „ Joy to the world“ durch den Saal schicken, lässt das niemanden kalt. Ganz besonders nicht die finale Hymne „Heast as net“, von Hubert von Goisern.

Das Publikum war außer Rand und Band, ist auch nach dem letzten Lied nicht bereit die Bühne zu verlassen. Zu gut war das gehörte und zu schön das Gesehene.

Mit der Zugabe „Christmas, War is over“ verabschieden sich die Sänger und die Musiker vom glücklichen Publikum, das bereits wieder nach Karten für das nächste Jahr fragt. Hollauf wird zum weihnachtlichen Fixstern.