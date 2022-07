Filmdreh in Gablitz: „Mitreißend und zerstörend“

Werbung

Wer den ersten Teil der Antologie-Serie kennt und sich die Kommentare in einschlägigen Foren ansieht, weiß, was hier in den letzten zwei Wochen von Mona Film unter anderem auch in Gablitz gedreht wurde, wird das Spannungsbaromenter bei den Sehern so richtig ausschlagen lassen.

Mona Film und Producerin Gundula von Eysmondt zeigen Fernsehen, das unter die Haut geht. Das übergeordnete Thema ist erneut die Kränkung und wie sie das Leben von Menschen beeinflusst, wobei die Figuren und Handlungen neu und eigenständig sind. Unter den mitwirkenden Schauspielern sind unter anderem bekannte Größen wie Golo Euler, Barbara Auer oder Victoria Trauttmansdorff.

Der Ansatz in der ersten Staffel war es, nicht nur eine spannende Geschichte zu erzählen, sondern auch Empathie für die Figuren zu erzeugen und zu vermitteln, was Kränkung in den Menschen, die sie erfahren, auslöst. „Dies versuchen wir auch in der zweiten Staffel zu erreichen“, legt Gundula von Eysmondt sich und ihrer Crew die Latte hoch. „Ob Drama, Krimi oder Komödie - letztlich geht es beim Film immer um Wahrhaftigkeit. Um diese herzustellen braucht es ein exzellentes Drehbuch und ein Team, das eine gemeinsame Vision teilt. Und das haben wir.“

Gablitz punktete mit seiner Landschaft

Im Wienerwald und speziell in Gablitz landete das Filmteam besonders wegen der schönen Gegend, die bei der Motivsuche im Umland von Wien den Ausschlag gab. Dass die Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde konstruktiv war und sich alle sehr wohl fühlten, freut von Eysmondt besonders, wiewohl die Arbeitsbedingungen aufgrund der pandemischen Lage herausfordernd waren. „Um die Produktion zu unterstützen, haben wir dem Team für einige Tage die Glashalle vermietet“, zeigt sich auch Bürgermeister Michael Cech erfreut, so hochkarätige Gäste aus der Filmbranche begrüßen zu dürfen.

Der genaue Sendetermin für die Erstausstrahlung der neuen Folgen steht derzeit noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass die Serie in ORF 1 zur Primetime, also um 20.15 Uhr, zu sehen sein wird.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.