Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres in der Region Purkersdorf

Werbung

Wirbel um geplantes Ortszentrum in Gablitz

Für viele Diskussionen sorgt 2022 das neue geplante Ortszentrum in Gablitz. Es soll nicht nur ein neuer Dorfplatz entstehen, sondern auch ein neues Pflegeheim, ein neuer Gemeindesaal sowie Wohnungen. Ende Juni gibt es bereits den Spatenstich für das Seniorenzentrum Alfons Maria. Im Oktober werden außerdem die geplanten Projekte von KIBB Immobilien und Österreichischen Bundesforsten in Echtgröße abgesteckt und der Bevölkerung präsentiert.

Wirbel um geplantes Ortszentrum in Gablitz Foto: Gemeinsam Gablitz

Im Zuge dessen gibt es auch Kritik aus der Bevölkerung, etwa wegen Versiegelung und keinerlei Grünflächen am Dorfplatz. Eine Kritik, die es auch in den Gemeinderatssitzungen vonseiten der Grünen Fraktion immer wieder gibt. Und auch ein erstes Verkehrskonzept sorgt für Kritik. Man befürchte etwa zu viel Verkehr im Ortskern bei nicht ausreichender Infrastruktur.

Parkpickerl sorgt für Kopfzerbrechen

Am 1. März tritt in Wien das flächendeckende Parkpickerl in Kraft. Damit werden aber auch die Umlandgemeinden vor große Herausforderungen gestellt, denn: nunmehr werden dort die Parkplätze aufgesucht. In Purkersdorf handelt man von Beginn an und verordnet eine dreistündige Kurzparkzone, die ab Jänner 2023 in "Grüne Zone" umbenannt wird. In Mauerbach wird erst relativ spät, nämlich Mitte September, eine Kurzparkzone im Bereich der Stadtgrenze verordnet.

Neubau von Pressbaumer FF-Haus vor Fertigstellung

Nach jahrelangem Warten ist es Ende Februar endlich soweit: Der Bau des neuen Hauses der Freiwilligen Feuerwehr Pressbaum kann beginnen. Rund fünf Millionen Euro werden hier investiert. Die Arbeiten laufen trotz Ukraine-Krieg auf Hochtouren. Vor Jahresende soll der Bau fertiggestellt und eine erste Grundreinigung erfolgt sein. Im Jänner erfolgt schließlich der Umzug.

Neubau von Pressbaumer FF-Haus vor Fertigstellung Foto: Nadja Büchler

Bahnhofsumbau Tullnerbach-Pressbaum: Unterführung wird erneuert

Im Herbst 2021 wird die Bahnunterführung in der Weidlingbachstraße für den Verkehr gesperrt. Über das gesamte Jahr 2022 laufen die Arbeiten, die aber nicht immer reibungslos ablaufen. Für Aufregung sorgt immer wieder die Umleitung für die Bewohnerinnen und Bewohner im Tullnerbacher Ortsteil Lawies über den Bahnübergang Lawieserstraße. Hier ist der Schranken oft lange geschlossen, sodass sich lange Staus bilden. Aber auch im Zusammenhang mit der neuen Auffahrt Egererstraße gibt es Verzögerungen. Wegen geplanter Rodungen gibt es vonseiten der Anrainerinnen und Anrainern Einsprüche, weswegen die Arbeiten erst verspätet im Herbst beginnen. Am 22. Dezember wird die Unterführung sowie die neue Auffahrt in die Egererstraße für den Verkehr freigegeben.

Bahnhofsumbau Tullnerbach-Pressbaum: Unterführung wird erneuert Foto: ÖBB/Irene Veitsmeier

Seit 55 Jahren eine Stadt

Im Jahr 1967 wird Purkersdorf zur Stadt ernannt, das feiert die Bevölkerung mit einer großen Stadterhebungsfeier im Mai. Zum feierlichen Festakt kommen die Bürgermeister aus den Partnerstädten Bad Säckingen und Göstling an der Ybbs, Alexander Guhl und Friedrich Fahrnberger. Außerdem darf Purkersdorfer Bürgermeister Stefan Steinbichler seine Exzellenz, den japanische Botschafter Akira Mizutani, begrüßen. Steinbichler hebt im Zuge der Feierlichkeiten außerdem hervor, wie wichtig es gerade in Zeiten wie diesen sei, die Partnerschaften zu anderen Städten und Kulturen zu pflegen.

Bauernmarkt muss schließen

Zu wenige Besucherinnen und Besucher zwingen die Verantwortlichen des Bauernmarkts vor der Mauerbacher Kartause, diesen zu schließen. Bereits über die Sommermonate wird der Markt wegen zu weniger Frequenz vorerst in eine Sommerpause geschickt. Nach der Sitzung des Infrastruktur-Ausschusses steht im September aber fest, dass der Bauernmarkt bis auf weiteres nicht mehr stattfinden soll. Die Vorsitzende des Infrastrukur-Ausschusses Christine Pennauer möchte aber nicht aufgeben. "Wir verlieren das Thema aber nicht aus den Augen und sind bemüht, den Mauerbacherinnen und Mauerbachern möglichst bald wieder einen Bauernmarkt anbieten zu können."

Bauernmarkt muss schließen Foto: privat

Purkersdorf, Mauerbach und Pressbaum sind Klima- und Energiemodellregion

Anfang des Jahres gründen die Gemeinden Purkersdorf, Mauerbach und Pressbaum gemeinsam mit Klosterneuburg die Klima-und Energiemodellregion (KEM) „Zukunftsraum Wienerwald“. Damit soll ein aktives Zeichen gegen den Klimawandel gesetzt werden. Konkret soll das in Form von nachhaltigem Wirtschaften und der Nutzung natürlicher Ressourcen erfolgen.

Die Arbeit der KEM erfolgt dabei in mehreren Phasen. In der ersten Phase sollen die Gemeinden zunächst gemeinsam mit Experten ein Umsetzungskonzept erstellen. Dabei werden Ist-Daten erhoben und anhand derer anschließend Maßnahmen ausgearbeitet, die in der zweiten Phase umgesetzt werden sollen. Phase 1 sollte bis Dezember abgeschlossen sein. In ihrer letzten Sitzung des Jahres beschließen die Gemeinden außerdem den Beitritt zum Verein "Klima- und Energiemodellregion Zukunftsraum Wienerwald".

Purkersdorf, Mauerbach und Pressbaum sind Klima- und Energiemodellregion Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg / Lutz

Wolfsgraben auf der Suche nach Nahversorger

Im März hätte ein Geschäft des Selbstversorger-Ladens "Kastl-Greissler" in Wolfsgraben eröffnen sollen. Diese Idee wird aber vom Unternehmen aber noch vor der Eröffnung selbst verworfen. Deshalb geht im Jahr 2022 die Suche nach einem Nahversorger weiter. Im September werden wieder Gespräche zwischen Gemeinde Wolfsgraben und Kastlgreissler geführt. Im Oktober besichtigt Bürgermeisterin Claudia Bock mögliche Standorte, in welcher Form sie sich einen Nahversorger vorstellen kann, lässt sie allerdings offen. „Ich bin optimistisch gestimmt, dass wir für Wolfsgraben einen Lebensmittel-Nahversorger gewinnen können“, betont sie.

Wolfsgraben auf der Suche nach Nahversorger Foto: privat

Auf der Suche nach einem neuen Standort für Pressbaumer Stadtsaal

Seit Jahren ist ein neuer Stadtsaal in Pressbaum im Gespräch. Eine Möglichkeit war, auf dem ehemaligen Grasl-Grundstück, das mittlerweile dem REWE Konzern gehört, ein Mehrzweck-Gebäude zu schaffen, das Einkaufen und Veranstaltungen vereint. Diese Idee wird aber Anfang Februar verworfen und die Gespräche mit REWE beendet. Im NÖN-Sommergespräch erklärt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner, dass Kurt Heuböck mit einer Gruppe mögliche Standorte für einen Stadtsaal prüft. "Er hat sich den Standort am ehemaligen Grasl-Grundstück angeschaut, das von REWE gekauft wurde. Das Grundstück entspricht aber nicht den Anforderungen, die wir für einen Stadtsaal bräuchten. Es gibt verschiedene Ideen, die aber erst dem Gemeinderat präsentiert werden", erklärt der Stadtchef im Gespräch.

Auf der Suche nach einem neuen Standort für Pressbaumer Stadtsaal Foto: NÖN-Archiv/Monika Närr

Kleinregion ist demenzfreundlich

Bereits seit Längerem dreht sich in der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“, bei der die Gemeinden Purkersdorf, Gablitz, Mauerbach, Wolfsgraben und Tullnerbach Mitglied sind, alles um das Thema Demenz. Seit einigen Monaten gibt es bereits sogenannte Demenz-Cafés, bei denen Betroffene und ihre Angehörigen vom Alltag abgelenkt werden sollen. Anfang Oktober findet nun die Auftaktveranstaltung der "demenzfreundlichen Region" statt. Michael Cech, Gablitzer Bürgermeister und Obmann der Kleinregion, betont, dass Gesundheit und Lebensqualität eines der wichtigsten Themengebiete von „Wir 5 im Wienerwald“ sind.

„Gerade in Gablitz mit den beiden Pflegeheimen und einem nagelneuen 120-Betten-Pflegezentrum im Bau haben wir bereits jetzt eine sehr hohe Demenz-Kompetenz. Diese Kompetenz wollen wir im Rahmen der Demenzregion weiter ausbauen, um allen betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern der Region und deren Angehörigen bestmögliche Unterstützung zu bieten“, betont Cech die Wichtigkeit der Initiative. Im neuen Jahr sollen die Angebote weiter ausgebaut werden.

Kleinregion ist demenzfreundlich Foto: Daniel Mikkelsen

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.