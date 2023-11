Kamingespräch in Pressbaum zum Thema: Verstehen wir uns noch?

„Verstehen wir uns noch? - Kommunikation in Zeiten des digitalen Wandels“, so lautet der Titel des Kamingesprächs in der Vereinsmeierei in Pressbaum. Franz Pichler, Geschäftsführer des Mobilfunkunternehmens „Spusu“, Social Media-Influencerin Linda Lime und Kammerschauspieler Michael Dangl treffen zu diesem Thema aufeinander. Durch das Gespräch führt Michael Battisti vom ORF Niederösterreich.

Die Kommunikation verändert sich. Primär wird über technische Hilfsmittel kommuniziert und täglich wird mit künstlichen Intelligenzen interagiert. Was macht das mit uns Menschen? Zwei Generationen prallen aufeinander: Auf der einen Seite jener Teil, der mit der digitalen Revolution aufgewachsen ist, auf der anderen Seite die „digital natives“, deren zentraler Lebensraum ein digitaler ist. Wie hat sich die Gesellschaft durch dieses Aufeinanderprallen der Bevölkerungsgruppen verändert und vor welche Herausforderungen wird der rasante Wandel der Kommunikationstechnik die Bevölkerung stellen? - Das wird am Mittwoch, 8. November, um 18 Uhr in der Vereinsmeierei in Pressbaum diskutiert.

Die Kamingespräche sind eine Veranstaltungsreihe der Kultur.Region.Niederösterreich. Anmeldung unter 0676 88405867 oder kamingespraeche@kulturregionnoe.at – Eintritt frei! Die Aufzeichnung wird am 15. November 2023 ab 21 Uhr auf Radio Niederösterreich ausgestrahlt.