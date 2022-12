Purkersdorf bekommt eine Karte für alles

Nach und nach schreitet die Digitalisierung in Purkersdorf voran. Mit einer Purkersdorf Card – einer elektrischen Zutrittskontrolle – soll nun der nächste Schritt getan werden. „Da in Purkersdorf und für Purkersdorfer in diversen Einrichtungen ‚Ausweise‘ beziehungsweise Berechtigungskarten notwendig sind, wurde überlegt, hier ein einheitliches System und eine einzige Karte für alles anzubieten“, heißt es im Antrag von Stadtrat Florian Kopetzky (NEOS).

Umsetzung soll schrittweise erfolgen

Die Purkersdorf Card soll es dann sowohl physisch als auch elektronisch geben. „Die Gemeindekarte steht nicht nur in physischer Form als Scheck-Karte zur Verfügung, sondern kann auch in der gem2go-App eingerichtet werden. Das Mobiltelefon dient dann als ‚Gemeindekarte‘. Diese kann der Bürger online beantragen oder auch im Rathaus abgeholt werden“, heißt es dazu weiter im Antrag.

Die Umsetzung soll schrittweise erfolgen. Zunächst soll damit das Altstoffsammelzentrum zugänglich gemacht werden. In einem zweiten Schritt soll der Bibliotheksausweis von der Purkersdorf Card abgelöst werden. Danach wären das Abholen von gelben Säcken, Windelsäcken oder Ähnliches via Automat mittels Karte, die Bezahlung des Stadttaxis sowie die Nutzung als Bonuskarte für den Einkauf bei Purkersdorfer Unternehmen angedacht.

In vergangener Sitzung sollte das Projekt mit dem ersten Schritt beschlossen werden. Die einmaligen Kosten für die Schaffung der Systemvoraussetzungen sowie für „Modul Zutritt Kosten“ belaufen sich auf rund 33.204 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die weiteren Schritte werden erst nach Absprache mit dem Stadtrat für Digitalisierung sowie dem Bürgermeister umgesetzt sowie im Stadtrat behandelt.

Grüne Kritik: „Unterstützen das, aber Vorgangsweise stört“

Sabina Kellner stellte den Antrag, den Antrag in den Ausschuss zurückzustellen. Foto: Archiv/Grüne

„Das war eine der ersten Ideen, die im Ausschuss gemeldet wurde. Das heißt es ist sehr viel Zeit vergangenen. Und jetzt kommt es in den Gemeinderat, ohne dass wir es im Ausschuss hatten. Wir unterstützen das, aber die Vorgangsweise stört mich. Uns fehlt die Information. Das ist einfach nicht der richtige Weg“, kritisiert Gemeinderätin Susanne Klinser (Grüne) die Vorgehensweise. Stadträtin Sabina Kellner (Grüne) fordert daher auf, den Antrag zurückzustellen und im zuständigen Ausschuss zu behandeln.

Kopetzky bestätigt, dass es nicht im Ausschuss war, entgegnet aber, dass Kostenvoranschläge eingeholt wurden und alles relativ kurz gekommen ist.

SPÖ-Gemeinderat Dieter Pawlek verweist darauf, dass diese Themen schon mehrmals in vorigen Gemeinderatssitzungen besprochen wurde. „Es ist einfach ein Service an den Bürgern, eine Erleichterung für die Verwaltung und es ist die Zukunft. Wenn ich das jetzt einführe und es kommt mir billiger, warum soll ich es herauszögern? Man kann es dann erweitern und im Ausschuss behandeln.“

Mathias Klemmer-Nendwich von der Stadtgemeinde betont zudem, dass es eine Arbeitserleichterung in der Verwaltung darstellt – vorausgesetzt man bleibt bei demselben System, das jetzt bereits in Verwendung ist. „Es würde aus meiner Sicht nichts bringen, ein neues System hineinzubringen“, sagt er.

Nach langer Diskussion stimmt der Gemeinderat ab. Der Antrag, das Thema zurückzustellen und zunächst im zuständigen Ausschuss zu behandeln, wird mehrheitlich abgelehnt. Der ursprüngliche Antrag, die Purkersdorf Card zu beschließen, wird mehrheitlich angenommen.

