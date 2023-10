Natascha Bergmann-Balutsch: „Ich möchte, dass sich alle wohlfühlen“

Seit diesem Schuljahr ist Natascha Bergmann-Balutsch neue Direktorin an der Volksschule Tullnerbach. Als Lehrerin ist sie eine spätberufene, obwohl der Beruf schon immer ihr Traumberuf war. „Ich komme aber eigentlich aus der Privatwirtschaft aus dem Bereich Projekt- und Beschwerdemanagement“, berichtet Bergmann-Balutsch, die sich dann aber doch dazu entschieden hat, die Ausbildung zur Lehrerin zu machen. Zuerst war sie in Wien tätig und, bevor sie in die Leitungsfunktion in Tullnerbach übernommen hat, zwölf Jahre lang an der Volksschule Purkersdorf.

„Ich habe den Beruf von der Pike auf gelernt und war gerne Lehrerin“, sagt Bergmann-Balutsch. Der neue Beruf macht ihr aber auch großen Spaß. „Ich fühle mich im Büro sehr wohl, so kann ich auf anderer Ebene etwas für die Kinder bewirken“, ist die Pressbaumerin überzeugt. Als Direktorin legt sie besonderen Wert auf ein harmonievolles, respektvolles und liebevolles Miteinander zwischen Eltern, Schülern und auch der Gemeinde. Außerdem ist sie in regelmäßigem Austausch mit den anderen Direktoren am Schulcampus. „Ich möchte einfach, dass sich alle wohlfühlen“, sagt sie.

Das unterstreicht sie auch mit dem Projekt Friedenstifter und Friedenstifterinnen, diese werden gerade in einigen Klassen ausgebildet. „So sollen Konflikte gut gelöst oder auch gleich vermieden werden“, informiert die Direktorin. Neben dem Wohl der Schülerinnen und Schüler liegt ihr auch die Lehrergesundheit sehr am Herzen. „Denn nur, wenn sie fit sind, können sie das auch in der Klasse gut weitergeben. Das ist auch für das Klima an der Schule enorm wichtig“, ist die Pressbaumerin überzeugt und freut sich, dass ihr Lehrerteam stark zusammenhält und ihr bei Bedarf unter die Arme greift. „Das Sekretariat der Volksschule ist derzeit nämlich unbesetzt, das heißt, ich mache alles alleine.“

Neben dieser Herausforderung gab es für Bergmann-Balutsch zu Schulbeginn gleich eine weitere Aufgabe zu bewältigen. Auch sie bekam Beschwerden zur neuen Auffahrt zur Schule von den Eltern. „Ich denke, dass in die Planung viel Mühe investiert wurde und sie so gut wie möglich umgesetzt wurde. Zur Situation davor kann ich nicht viel sagen“, meint sie und ist froh, dass sich die Aufregung nach kurzer Zeit wieder gelegt hatte.

Zugute gekommen ist ihr hierbei ihre Ausbildung als Mediatorin. Bergmann-Balutsch ist gerichtlich eingetragene Mediatorin. Meistens unterstützt sie bei Scheidungen - auch an Schulen. „Wichtig ist dabei, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen“, erklärt sie. Eine Trennung sei immer etwas Furchtbares und „es ist schön, wenn es gelingt, dass das Kind ohne psychische Verletzungen davonkommt“. Aber nicht nur bei Familienproblemen hat Bergmann-Balutsch schon geholfen. Auch bei Nachbarschaftsstreitigkeiten konnte sie schon vermitteln. „Es ist natürlich schön zu sehen, wenn Leute zueinander finden. Diese positive Energie kommt zurück.“

Gute Vibes verspürt die 49-Jährige auch, wenn sie Musik macht. „Musik begleitet mich schon mein ganzes Leben. Schon in meiner Kindheit habe ich gesungen“, so Bergmann-Balutsch, die zahlreiche Musikwettbewerbe gewonnen hat und in den 90er Jahren mit ihrer eigenen Latino-Pop-Gruppe „Guess Who“ Erfolge gefeiert hat. Auch mit mit dem ehemaligen Sänger von „Hot Chocolate“ ist sie aufgetreten, bevor sie ins Schlagergenre wechselte. „Auf einigen Regionalradios werden meine Lieder heute noch gespielt, am meisten übrigens auf Radio Salzburg“, erzählt die Pressbaumerin, die sogar ihr eigenes Label gegründet und zwei Alben veröffentlicht hat. Derzeit läuft ein englisches Musikprojekt auf TikTok.

Ihr Ziel war es aber nie, zu 100 Prozent Musikerin zu sein. „Ich wurde so erzogen, dass man auch ein richtiges Standbein braucht und hatte eigentlich immer zwei Jobs.“ Ihr Gesangstalent ist ihr schon für zwei Benefiz-Konzerte in Purkersdorf vor einigen Jahren zugute gekommen und natürlich ist auch an der Volksschule Tullnerbach einiges geplant. So wird es am 15. Dezember ein Weihnachtskonzert geben.