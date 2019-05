„Momentan kommt Purkersdorf mit den Bau-Missgeschicken nicht zur Ruhe“, sagt Bürgermeister Stefan Steinbichler. Aktuellster Anlassfall ist ein Wassergebrechen auf der Baustelle Tullnerbachstraße 1/Wiener Straße 20, wo ein Haus für 14 neue Wohnungen errichtet werden soll. In der Woche davor kam es zu einer Verformung der Baugrubensicherung, auf der Baustelle in der Tullnerbachstraße 92. Steinbichler sieht einen Grund mehr, für die Stadtgemeinde zu handeln.

„In Niederösterreich ist die Gemeinde auch Baupolizei"

Seit Sonntag hat das Leiden für die Zug-Pendler der Region ein Ende. Die ÖBB haben nach einem Baumissgeschick wieder beide Gleise für die Züge freigegeben. Dennoch ist die Dichte an diesen „Bau-Missgeschicken“ in letzter Zeit schon beachtlich. Bürgermeister Stefan Steinbichler will nun handeln.

„In Niederösterreich ist die Gemeinde auch Baupolizei. Ich werde daher eine Expertenkommission der Stadtgemeinde beauftragen, die die Baustellen besser kontrolliert, damit sich solche Fehler minimieren“, ist Steinbichler verärgert.

Gleichzeitig weist er auch darauf hin, dass ein Baustopp nicht zwingend eine Lösung bringen wird. „Viele glauben, dass dann keine Bagger mehr fahren, wenn ein solcher beschlossen wird“, weist Steinbichler hin. Dem Sinn nach solle ein Baustopp jene Bauvorhaben verhindern, welche die weitere Entwicklung des Stadtgebietes behindern würden und den Intentionen des örtlichen Stadtentwicklungskonzeptes oder des Bebauungsplanes widersprechen.

Ideen sollen Gremien besprochen werden

Laut Steinbichler haben die Bemühungen der Liste Baum und Grüne, die nach wie vor Unterschriften für einen Baustopp sammeln, das Gegenteil bewirkt: „Baufirmen wurden darauf aufmerksam und haben binnen einer Woche zwei Großprojekte und vier kleinere Projekte bei uns eingereicht.“ Große Firmen hätten demzufolge die Kapazitäten innerhalb kurzer Zeit dies zu tun.

„Statt den normalen Weg zu gehen und das in den Gremien zu besprechen, wurde es medial verbreitet und die Bauträger haben sofort gehandelt“, so Steinbichler. Als Beispiel nennt er ein Bauprojekt in der Wintergasse 39, wo ein Wohnbau mit 50 Einheiten entstehen soll. Josef Baum führte vergangene Woche eine sogenannte „Betongold-Exkursion“ durch, an der etwa 25 Interessierte teilnahmen.

„Es sollte aber in den Ausschüssen behandelt und diskutiert werden“

Für einige Ideen der Opposition zeigt sich Steinbichler offen. „Es sollte aber in den Ausschüssen behandelt und diskutiert werden“, so der Bürgermeister. Ein Baustopp würde der Stadtgemeinde etwa 70.000 Euro kosten. „Da muss ein externer Raumordnungsplaner beauftragt werden, der sich den Bebauungsplan anschaut“, erklärt Steinbichler, der in der Zwischenzeit auch eine Digitalisierung des Bebauungsplanes vorantreibt. „Doch für all das brauche ich keinen Baustopp“, gibt der Bürgermeister zu bedenken.