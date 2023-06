Debatte um Regenbogenfahne in der Region Purkersdorf

„Es ist wirklich zum Schämen“, meint Grünen-Gemeinderätin Susanne Klinser im Hinblick auf den Pride-Month Juni und die aktuelle Situation in Purkersdorf. Denn: in der Stadtgemeinde weht heuer keine Regenbogenfahne. Die Regenbogenfahne ist die Flagge der LGBTQI*-Gemeinschaft und steht für sexuelle Freiheit und Toleranz. „Wir sind schon einen Schritt weiter“, meint Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ) auf NÖN-Anfrage. „Die Toleranz der Purkersdorferinnen und Purkersdorfer ist schon so weit gegeben, dass wir kein Zeichen mehr für mehr Toleranz brauchen.“

In Purkersdorf weht heuer keine Regenbogenfahne. Foto: Klinser

Trotz allem betont er die Wichtigkeit der Regenbogenfahne. „Wir haben sie jahrelang aufgehängt und sie ist ein wichtiges Zeichen. Aber ich denke, dass wir uns auch ohne Regenbogenfahne gegenseitig respektieren. Solange man das thematisiert, wird es auch ein Thema bleiben“, so Steinbichler.

Aber auch in anderen Gemeinden der Region weht keine Regenbogenfahne. Wolfsgrabens Bürgermeisterin Claudia Bock (ÖVP) meint etwa, dass sie mit einem Aufhängen der Regenbogenfahne kein Problem hätte. Bislang war das allerdings kein Thema in der kleinen Wienerwaldgemeinde. Ebenso kein Thema war es bisher in Mauerbach und Tullnerbach.

Hingegen in Gablitz und in Pressbaum wurde die Regenbogenfahne gehisst. Auf Initiative von Grünen-Gemeinderätin Miriam Üblacker weht die Fahne vor dem Gablitzer Gemeindeamt. Und auch in Pressbaum setzten sich die Grünen dafür ein, dass das Symbol für Toleranz vor dem Rathaus weht.