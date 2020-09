Seit einigen Jahren leben der gebürtige Steirer Peter Drössler und die gebürtige Wienerin Sabine Gruber in Pressbaum. Gemeinsam betreiben sie ihre Firma „FlairFilm“. Ihr jüngstes Werk, der Dokumentarfilm „Wir haben genug - Wirtschaft ohne Wachstum“, lief im August auf 3Sat.

NÖN: Worum geht es in der Dokumentation?

Peter Drössler: Um unser Wirtschaftssystem und die vorhandenen Ressourcen der Erde. Es ist an der Zeit, dass wir beginnen, das Wachstums-Paradigma der Ökonomie zu hinterfragen. Ein unendliches Wachstum der Wirtschaft ist nicht möglich. Wir haben versucht, die theoretischen und praktischen Seiten zu zeigen. Es kommen Wissenschaftler zu Wort, die das Thema theoretisch erklären, gemischt mit praktischen Beispielen aus Alltagsbereichen, die für jeden relevant sind wie Essen, Wohnen, Konsumgüter und Energieversorgung. Die Themen Wirtschaft und Umwelt, inklusive ihrer Schnittstelle, beschäftigen mich seit mindestens 30 Jahren. Ich war Anfang der 90er fünf Jahre bei Global 2000 als Pressesprecher tätig. Das was gleichzeitig der Start meiner professionellen Auseinandersetzung mit Umweltthemen. Ursprünglich haben wir bei „Wir haben genug“ ans Kino gedacht und planen auch einen Kinofilm zu dem Thema.

Was sind die Unterschiede zwischen einer Fernseh- und Kinofassung?

Drössler: Einerseits die Länge des Films, und im Fernsehen ist die Erzählweise anders als im Kino. Es gibt eine „Off-Erzählstimme“ die die Szenen verbindet und insgesamt ist eine TV-Fassung erklärender. Der Film muss abwechslungsreich sein und alle paar Minuten mit einem Perspektivenwechsel, einer neuen Geschichte kommen, damit das Publikum dranbleibt. Im Kino versucht man, mehr die Bilder für sich stehen zu lassen.

Gruber: Beim Format für das Fernsehen muss man schnell zum Thema kommen, während man sich bei der Kinofassung damit mehr Zeit lassen kann. Der Vorteil beim Kino ist, dass sich das Publikum gezielt für den Film entscheidet, Karten kauft und die Bereitschaft hat, sich ohne Ablenkung auf eine Erzählung einzulassen.

Produzieren Sie lieber für das Kino oder für das Fernsehen?

Gruber: Ich mache lieber Kino. Dort komm ich auch her.

Drössler: Ich mag beides. Beim Kino kann man sich viel tiefer auf ein Thema einlassen und hat andere Zeithorizonte. Allerdings auch keine so große Reichweite. Fernsehen ist für jemanden, der gerne Geschichten erzählt, ideal. Es ist viel unmittelbarer und hat eine ganz andere Arbeitsweise.

Wie funktioniert die Umsetzung einer filmischen Idee?

Drössler: In diesem Fall haben wir mit 3Sat einen Sender gefunden, der das angebotene Drehkonzept haben wollte. Die Finanzierung konnte noch vor Corona abgewickelt werden, die Produktion fand währenddessen statt.

Gruber: Wir mussten deshalb das Drehbuch umschreiben und konnten dann im April zu drehen beginnen. Mit der endgültigen Zusage von 3Sat wurde gleichzeitig der Sendetermin im August bekannt gegeben. Somit war klar, die Zeit zwischen Zusage und Sendetermin ist sehr kurz.

Wer hat bei diesem Film mitgearbeitet?

Gruber: Gedreht wurde der Film in Zusammenarbeit mit der Regisseurin Alexandra Schneider. Wir haben sie gefragt, ob sie Interesse hat, den Film umzusetzen, und sie hat sofort zugesagt. Es ist grundsätzlich die Aufgabe der Produzenten dafür zu sorgen, dass der Film gemacht wird und mit kompetenten Leuten umgesetzt wird. Letztendlich muss auch das an Inhalten herauskommen, was man versprochen hat. Film ist Teamarbeit auf hohem professionellen Niveau in den unterschiedlichen Disziplinen. Wir brauchen Leute für Kamera, Ton, Schnitt und in der Postproduktion. Maske, Ausstattung und Licht brauchen wir beim Dokumentarfilm eher selten.

Sie sind beruflich und privat ein Paar. Funktioniert das?

Drössler: Ja, sehr gut. Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Ich war damals Verleiher und habe einen Film, den Sabine produziert hat, ins Kino gebracht. Grundsätzlich schauen wir, dass wir beide alles machen, voneinander lernen und uns jederzeit gegenseitig vertreten und unterstützen können. Aber in Sachen Finanzen und Verträge kann ich immer noch von Sabine dazulernen. Ich bin dafür im Schreiben von Treatments (Kurzform des eigentlichen Drehbuchs) selbstsicherer.

Gruber: Es ist unterschiedlich, wer wie intensiv an welchem Projekt arbeitet. Peter macht eher die kreativen Sachen (Konzept) und ich die Vertrags- und Zahlenarbeit, also die Abwicklung.

Mit welchen Themen beschäftigen sich Ihre Filme?

Gruber: Sie sollen entweder politisch, oder sozial oder Umwelt engagiert sein. Ein Thema, das uns derzeit unter den Nägeln brennt, ist der Zustand der Welt. Wie geht es jetzt weiter?

Drössler: Die Zeit vor und nach Corona wird sicher eine Rolle bei zukünftigen Projekten spielen, da sie eine gute Vergleichsbasis bietet. Mein Lieblingsspruch zu Corona: Unser Wirtschaftssystem kommt massiv unter Druck, weil die Menschen nur mehr das kaufen, was sie wirklich brauchen.

Gruber: Und man hat gesehen, was alles machbar ist.

Ist Österreich ein guter Platz für den Dokumentarfilm?

Gruber: Ja. Es gibt sehr viele interessante Firmen für Dokumentarfilme. Ob ein Film erfolgreich ist, hängt immer davon ab, ob das gewählte Thema gerade einen Nerv trifft und zum richtigen Zeitpunkt herauskommt.

An welchem Projekt arbeiten Sie derzeit?

Gruber: An einer internationalen Co-Produktion über afghanische Skifahrerinnen fürs Kino. Dieser ist gerade in der Produktion, und wir sind als Co-Produzenten dabei. Daran beteiligt sind neben Österreich Slowenien und Finnland.

Welche Auswirkungen hat Corona auf die Filmbranche?

Gruber: Filmen geht nach langer Pause wieder – aber nur mit umfangreichen Hygiene-Auflagen, die die Filme auch verteuern. Und momentan kommt es zu einem großen Rückstau in den Kinos. Alle warten auf den Herbst, damit die neuen Filme endlich starten können. Die Frage ist, wie lange dieser Rückstau dauert und wann dann wieder ein guter Zeitpunkt für einen Filmstart ist. Bei Kinofilmen ist es üblich, dass der Film zuerst auf einem Festival läuft und erst danach kommt er in die Kinos. Allerdings wurden auch die Festivals abgesagt, und der Rückstau an Filmen ist ebenfalls groß.

Sind Sie bei einem aktuellen Filmfestival vertreten?

Drössler: Sabine ist für die Golden Girls Film, eine der Produzentinnen des Dokumentarfilms „Der schönste Platz auf Erden“. Der Film von Elke Groen hätte heuer der Eröffnungsfilm der Diagonale sein sollen. Natürlich eine große Ehre. Doch das Festival des Österreichischen Films musste heuer wegen Corona abgesagt werden. Ins Wasser fiel nicht nur das Eröffnungsscreening vor 1400 Gästen und in Anwesenheit des Bundespräsidenten, sondern auch der, unmittelbar im Anschluss geplante, Kinostart. Beides wird nun im September wieder aktuell. Am 8. September ist die Diagonale zu Gast im Musikverein Graz und am 11. September erfolgt der Start in den Kinos.

Wie gefällt es Ihnen im Wienerwald?

Drössler: Ich habe 30 Jahre das urbane Leben in Wien genossen, aber mit zunehmendem Alter begonnen, die Natur zu vermissen. Bin dann immer weiter in den Westen gezogen und bin nach Hadersdorf und Purkersdorf gemeinsam mit Sabine in Pressbaum gelandet. Ich bin in der Steiermark am Waldrand aufgewachsen und genieße es, wieder viel Wald um mich zu haben.

Gruber: Ich wohne zum ersten mal am Land und ich mag es sehr. Ich vermisse einige Dinge, an die ich beim Umzug gar nicht gedacht habe. Zum Beispiel die Vielfalt bei den Lokalen.

Sie haben einen Bezug zum Kloster Stein, welchen?

Drössler: Das Annunziatakloster Stein in Eichgraben war ausschlaggebend, dass ich Produzent geworden bin. 2012 hat Helmut Manninger einen Film über die Schließung des Klosters mangels Wirtschaftlichkeit, gedreht. Er hat die betagten Klosterschwestern während ihrer letzten Wochen im Kloster begleitet. Ich betreute den Kinostart PR-technisch. Der Produzent des Films hat mich gefragt, ob ich nicht selbst als Producer arbeiten möchten. Seit 2014 bin ich auf Produktionsseite tätig.