Ausgezeichnete regionale Ideen aus Purkersdorf und Gablitz

Zum 13. Mal fand der Ideenwettbewerb der niederösterreichischen Dorf- und Stadterneuerung statt. Insgesamt 28 Projekte aus ganz Niederösterreich wurden ausgewählt und bekamen finanzielle Unterstützung vom Land Niederösterreich.

„Der Ideenwettbewerb ist eine sehr gute Ergänzung zu den Förderphasen der NÖ Landesaktionen. Er stärkt die Vereine im gemeinsamen Tun und bringt dadurch einen noch besseren Zusammenhalt bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde!“, so Maria Forstner, Obfrau Verein der NÖ Dorf- und Stadterneuerung, über den Ideenwettbewerb.

Die Ideen werden mit bis zu 50 Prozent der zu erwartenden Kosten beziehungsweise mit maximal 10.000 Euro gefördert. Für die Umsetzung sind zwei Jahre Zeit, danach muss das Projekt fertig sein. In Niederösterreich-Mitte wurden sieben Projekte ausgezeichnet,

Soziale und nachhaltige Verbesserungen

Auch die Region Purkersdorf kann mit guten Ideen mithalten. Gleich zwei Projekte aus Purkersdorf und Gablitz konnten sich eine Förderung sichern. Die Idee der Stadtgemeinde Purkersdorf ist es, ein neues niederschwelliges Jugendangebot anzubieten. Das soll durch mobile Möbelelemente erreicht werden. Vorbild dafür sind die „Enzi“-Hofmöbel im Wiener Museumsquartier. Solche Möbel sollen an Orten wie auf einem Sportgelände, am Hauptplatz, oder in der Nähe eines Jugendvereins aufgestellt werden und so einen mobilen Treffpunkt für Jugendliche in der Gemeinde bieten.

Vor einigen Wochen wurden bereits erste sogenannte „Enzos“ am Schulcampus in Purkersdorf aufgestellt. Zusätzlich will die Stadtgemeinde gemeinsam mit dem Jugendverein Respect diese Orte mit Veranstaltungen, Workshops, Festen und Clubbings attraktiver machen. Und natürlich steht das Equipment Jugendlichen zur selbstständigen Nutzung jederzeit zur Verfügung.

Die Marktgemeinde Gablitz setzt auf das Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger. Im Rahmen der Mitmachregion Wiener Wald sollen Ideen für eine „Essbare Gemeinde“ gesammelt werden. Das Selbsternte-Gemüsefeld, die Obstbäume auf dem Gemeindegrund, die foodcoop und andere Aktivitäten sollen durch eine Kartoffelpyramide, weitere Obststräucher, einem neu geplanten CSA-Betrieb in der Nachbargemeinde Sieghartskirchen ,sowie aktive Bewusstseinsbildung für gesunde und regionale Ernährung ergänzt werden.

