Zauberhafte Premiere in der Purkersdorfer Bühne

Foto: Werner Deimel, Picasa

Aufmerksam lauschte das Publikum im ausverkauften Saal den neuen Liedern und Texten, die von den jungen Darstellerinnen gekonnt in Szene gesetzt wurden. Die insgesamt acht Feen führten mit beeindruckenden Chorstücken in die Märchenwelt, ihre Stimmen zeichneten die jeweilige Stimmung, die vom Publikum aufgenommen und mitgefühlt wurde.

Neue Lieder aus der Feder von Caroline Vasicek, bunte Kostüme, viel Spielfreude und natürlich ein Happy End kleideten das traditionelle Märchen in ein modernes Musical. Die Gablitzerin Caroline Vasicek freute sich über den großen Erfolg: „Es ist so schön, wenn man die Entwicklung der Teenager begleiten darf und sie mit so großem Applaus für ihre Leistung bedacht werden. Alle weiteren Termine gibt es unter www.neuekinderlieder.at

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.