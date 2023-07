Sommerproduktion des Purkersdorfer Theaters geht erfolgreich zu Ende

Der Steinbruch in Purkersdorf Dambach hallte wider vom frenetischen Applaus der weit über 300 Besucherinnen und Besucher, die sich die aufwendige Produktion des Theaters Purkersdorf nicht entgehen lassen wollten und sich für diesen kulturellen Genusses im Schatten der Bäume des Wienerwaldes entschieden hatten. Doch die hochprofessionellen Aufführungen der Laientruppe, deren Mitglieder aus Liebe zum Theater mit dabei sind, sollen vor allem auch eines: unterhalten. „Die Menschen wollen diese klassische Unterhaltung, diese freundlichen Familienstücke, nicht nur die Kinder. Oft kommt eine riesige Familie mit nur einem einzigen Kind. Und alle gehen danach zufriedener nach Hause“, weiß Obfrau Sonja Schauer um die aktuell oft schweren Zeiten, die dann und wann vergessen sein wollen.

Dass dies gelingt, dafür sorgten neben Regisseurin Regina Sykora und Caroline Vasicek, die für die Musik verantwortlich zeichnete, und einem großen Team im Hintergrund natürlich vor allem die Schauspielerinnen und Schauspieler. Neben den Routiniers rund um Hauptdarsteller Helmut Tschellnig waren es diesmal nicht weniger als 15 Kinder, die alle zusammen das knapp mehr als 100 Jahre alte Kinderbuch des englischen Schriftstellers Hugh Lofting zum Leben erweckten.

Doch nach der einen Produktion ist bereits wieder vor der nächsten. Für Herbst ist die Aufführung des Stückes „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ geplant. Dann etwas kleiner im Purkersdorfer Stadtsaal. Und mit Werner Pleischl, dem ehemaligen österreichischen Generalprokurator, in der Hauptrolle. „Das Miteinander im Team ist bei uns sehr stark. Darüber hinaus sind wir auch gut in der Region verankert und vernetzt und wir können uns auf Menschen und Unternehmen verlassen, die uns unterstützen. Es ist ein gutes Gefühl, einen solchen kulturellen Beitrag in der Region zu leisten“, freute sich Schauer auf die kommenden Herausforderungen.