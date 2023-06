Bürgerliste will Pressbaumer Postfiliale erhalten

Statt der Pressbaumer Post-Filiale im Rathaus soll es künftig „nur“ einen Postpartner geben (die NÖN berichtete). Grund dafür sind, laut Post AG, rote Zahlen und einen negativer Ausblick. In einem Dringlichkeitsantrag für die nächste Sitzung am Mittwoch, 28. Juni fordert die Bürgerliste WIR!, dass umgehend Gespräche mit der Post aufgenommen werden sollen, um den derzeitigen Standort zu erhalten sowie eine unterbrechungsfreie Dienstleistung des Postbetriebes weiter zu gewährleisten. Schließlich würden sich die Räumlichkeiten ohnehin im Eigentum der Stadtgemeinde befinden. Außerdem könne auch das derzeitige Postpersonal in den Personalstand der Stadtgemeinde aufgenommen werden, schlägt die Bürgerliste vor. „Es kann und darf nicht sein, dass Pressbaums Bürgerinnen, Bürger und Unternehmer, erst die nächstgelegene Postfiliale in Wien, Purkersdorf oder Neulengbach aufsuchen müssen“, so WIR!-Stadtrat Wolfgang Kalchhauser.

Wenig Auskunft gibt es dazu von der Stadtgemeinde. Gespräche mit der Post AG finden statt, Entscheidungen würden aber noch keine vorliegen. Betreffend des Dringlichkeitsantrages der Bürgerliste WIR! werden man in der Sitzung entscheiden.