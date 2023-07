Junge Tänzer in Pressbaum gesucht

Alles hat ganz von vorne angefangen nach Corona. Die Garde der Duckhüttler Gilde ist neu wieder entstanden, zehn Mädchen und zwei Burschen zwischen vier und 13 Jahren proben nun seit September einmal wöchentlich spezielle Elemente, die den Gardetanz ausmachen (siehe Infokasten) und standen damit bei den heurigen Gildesitzungen auch schon auf der Bühne. In den Ferien ist zwar Pause, am 1. August kommen sie aber im Pressbaumer Bad zusammen, um im Rahmen des Ferienspiels ihr Können zu präsentieren, zum Mitmachen anzuregen und mögliche neue Mitglieder zu rekrutieren (siehe ebenfalls Infokasten). Zur Probe im Bad vergangene Woche waren die drei Trainerinnen Susanne Furtner, Martina Schneider und Marianne Zima mit zwei Drittel der jungen Tänzer gekommen, darunter Schneiders Zwillingssöhne Patrick und Raphael und Zimas Tochter Cara. Furtners Söhne Sebastian und Roland engagieren sich ebenfalls im Rahmen der Gilde, jedoch nicht tanzend, sondern gemeinsam mit ihren Eltern im Perchtenverein. Auch bei den Zimas ist der Bezug zu den Duckhüttlern familiär bedingt, Vater beziehungsweise Opa Hans ist ein bekanntes Urgestein der Faschingsgilde. Ebenfalls im Team zu finden ist Lea Breier, die Enkelin von Duckhüttler-Präsident Richard Breier.

Wir sind die einzige Gilde in Österreich, in der Burschen tanzen. Susanne Furtner

„Ich fing unterstützend in der Garderobe an, mit schminken und als Umzieh-Hilfe. Demnächst mache ich den Trainerkurs für Gardetanz, Susi und Martina absolvierten diesen bereits im Frühjahr vor einem Jahr“, erzählt Zima zu ihrem Zugang. Und weiter: „Ich tanzte früher auch gerne, erst Ballett, dann Hip-Hop und verschiedene andere Tänze.“ Auch Susanne Furtner verfügt über eine klassische Jazz-Ballett-Ausbildung, sie wurde zur Garde rekrutiert, als sie bei der Perchtengruppe die Hexen trainierte. Und Martina Schneider, die viele als Pressbaumer Bademeisterin kennen, ist dem Sport ebenfalls sehr verbunden: „Mir gefällt die Teamwork unter den Kindern sehr. Und auch wir als Trainerinnen ergänzen uns bemerkenswert.“ Besonders freut sie sich, dass sie mit ihrem Engagement ihre elfjährigen Zwillingssöhne motivieren konnte, die nun als Gardemajore die Tänzerinnen ergänzen. „Dadurch sind wir auch die einzige Gilde in Österreich, in der Burschen tanzen“, fügt Furtner stolz hinzu. Sie erläutert weiters: „Für bestimmte Übungssituationen braucht man immer zwei Trainerinnen, daher sind wir sehr froh, dass nun auch Marianne mit an Bord ist.“

Training in Bad Ischl

Unter dem Motto „Bewegung soll Spaß machen“ können Interessierte nicht nur zum Ferienspiel kommen und Freundinnen oder Schulkolleginnen mitbringen: „Gratis schnuppern und neu einsteigen ist auch während der wöchentlichen Mittwochsproben im Schuljahr jederzeit möglich, wir freuen uns auch sehr über weitere Burschen im Team“, erläutert Marianne Zima. Der Mitgliedsbeitrag ist bewusst niedrig gehalten, „damit sich auch sozial Schwächere eine Teilnahme leisten können“, betont Furtner dazu. Insgesamt überlebten nur wenige Gilde-Garden die frühe 2020er-Zeit, etwa die Bad Ischler, Innsbrucker oder Mödlinger. „Diese hatten eine Ausnahmeregelung auf Grund ihrer internationalen Teilnahme an Bewerben mit denselben Auflagen wie sportliche Einrichtungen“, berichtet Susanne Furtner. Nun wird neu zusammen gehalten: Im September nehmen die zehn- bis 13jährigen mit ihren Trainerinnen beim BÖF, dem Bund österreichischer Faschingsgilden, an einem Trainingswochenende in Bad Ischl teil, bei dem alle Gardetanz-Gruppen von Faschingsgilden zusammentreffen. „Unsere BÖF-Vorsitzende Manuela Seif ist sehr engagiert, was die Entwicklung der Garden betrifft. Und die Bad Ischler sind Vorreiter im Gardetanz, sie nehmen an vielen internationalen Tanzbewerben teil“, freut sich Furtner. Diese finden primär in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt, die den Gardetanz aus ihrer Tradition heraus kennen.

Mitmach-Einheiten für Interessierte

Ab September werden die Vorbereitungen und die neue Choreografie für die Gildesitzungen 2024 intensiviert. „Wir sind stolz, was die Kinder bisher an Leistung geschafft haben seit unserem Neustart“, sind alle drei Trainerinnen einer Meinung. Sie freuen sich mit ihren Schützlingen auf das Ferienspiel und die spielerische Präsentation des Garde-Tanzes sowie Mitmach-Einheiten für alle, die sich gerne bewegen und keine speziellen Voraussetzungen mitbringen müssen. „Alle unsere Kinder können aber mittlerweile schon den Handstand-Überschlag, Spagat oder das Rad“, ergänzt Susanne Furtner. Und berichtet abschließend über ein großes Anliegen: „Wenn unser Zugang wächst, brauchen wir eine zweite Möglichkeit für ein Nachmittags-Training. Roland Mayer bot uns den Stadtsaal an, wir brauchen jedoch Turnsaal-Equipment wie Bälle, Reifen Matten oder Spiegel.“