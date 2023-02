Pressbaum Airways startet in den Fasching 

Nach zweijähriger Pause findet die beliebte Faschingsveranstaltung heuer wieder statt. Die Corona-bedingte Zwangspause ist an der Faschingstruppe nicht spurlos vorübergegangen.

Die Garde hatte sich während des Lockdowns komplett aufgelöst und auch das Männerballett kämpft mit Nachwuchsproblemen. Ungeachtet dessen starteten die aktiven Mitglieder der Duckhüttler Faschingsgilde wieder mit Feuereifer in die Vorbereitungen und Proben.

Unter der Leitung von Martina Schneider und Susi Furtner trainieren seit September elf Mädchen und zwei Buben für die Faschingssitzung. Foto: Büchler

Martina Schneider und Susi Furtner übernahmen das Training der Garde und proben seit September mit 13 Kindern zwischen fünf und 13 Jahren für ihren Auftritt. Gemeinsam mit ihren Müttern zeigen die Kinder auch einen Showtanz.

Das Männerballett der Pressbaum Airways studierte eine Choreografie zum Song „One Way Ticket“ ein, und zeigt in Uniform viel Bein. Bekannte Protagonisten wie die Gemeindearbeiter, die Dorfgatschen, der Postler und Schenkein mit Trinkaus sorgen wieder für beste Unterhaltung. Wieder mit dabei sind Bühnenwirt Roland Mayer und Volksopernsänger Wolfgang Gratschmaier.

Was es mit der neuen Pressbaumer Gasproduktionsfirma oder dem Heil- und Thermalwasser in Soda Stream auf sich hat, wird erst bei der Faschingssitzung verraten. Neu im Team ist Michaela Umshaus, sie spielt gemeinsam mit Hans Zima drei Beiträge. Eine weitere Änderung findet sich in der kürzeren Zeitdauer der Beiträge wieder.

Gleichgeblieben sind hingegen die Kartenpreise mit 18 Euro und 9 Euro für Kinder unter 14 Jahren. Die Veranstaltung findet im Pressbaumer Stadtsaal, Franz Gugerell-Gasse 1, 3021 Pressbaum statt. Karten können telefonisch im Gasthaus Mayer reserviert werden.

