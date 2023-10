Gelungene Premiere für Pressbaumer Stadtwandertag

Glücklicherweise waren die Wetterprognosen immer besser geworden und so fanden sich zahlreiche Pressbaumerinnen und Pressbaumer ein, um am Nationalfeiertag zu wandern. Der Verschönerungsverein Pressbaum hatte anlässlich seines 150-Jahr-Jubiläums zum Stadtwandertag geladen und die Route 3 der „Tut gut“-Wanderwege vorbereitet. Den Markierungen folgend durch die unterschiedlichen Facetten des Wienerwaldes wie Hochwald, Lichtungen und durch Brombeergestrüpp und Unterholz freigeschnittene Wege erreichten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die erste Labestation. Aufstrichbrote und Getränke waren die Belohnung für die bereits fünf Kilometer und über 250 Höhenmeter zurückgelegte Strecke.

Von Unterkniewald ging es weiter, anfangs entlang der Forststraße, dann wieder im Buchenwald. Bei der zweiten Labestation gab es Kaffee und Kuchen für die eifrigen Wanderinnen und Wanderer sowie Geschichten über Kaiserin Sissi und ihre Beziehung zu Pressbaum. Der Weg in Richtung Pfalzberg, vorbei am Kaiserbründl, ging nun fast nur noch leicht bergab. Am Ziel beim Denkmal „Maria mit den Waldtieren“ wurden die Teilnehmenden je nach Wunsch aus dem Gulaschkessel oder aus dem Würstltopf sowie mit Bier und Spritzer versorgt.

Für manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es ein tolles Erlebnis, diese doch konditionell anspruchsvolle Strecke bewältigt zu haben, der jüngste Teilnehmer war erst fünf Jahre alt. Als es beim Abbau der letzten Station zu regnen begann, konnte der Verschönerungsverein auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken.