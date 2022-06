„Online ist wie eine Filiale“: Wolfsgrabnerin Krejci im Interview

Werbung

Der Lehrberuf des E-Commerce-Kaufmannes und -Kauffrau ist in Österreich vor vier Jahren ins Leben gerufen worden. Jenen Lehrlingen, die heuer die Berufsschule absolvieren, zeigte die Wolfsgrabner E-Commerce-Expertin Gertrude Krejci zwei Webshops aus der Praxis.

Warum ist E-Commerce ein wichtiges Thema für die regionale Wirtschaft?

Krejci: Der Onlinehandel wird den stationären Handel zwar auch in Zukunft bei uns nicht ersetzen, er ist aber gekommen, um zu bleiben. Er ist zu einem Must-have des modernen Handels, der Kundenbeziehung und auch zum Erhalt der Mitbewerbsfähigkeit geworden. Einer aktuellen Studie des Handelsverbandes zufolge ist ein Ende des Wachstums nicht in Sicht und davon sollten und könnten regionale Betriebe bestmöglich profitieren. Dies gilt auch für viele EPUs mit Produkten oder digitalen Dienstleistungen.

Welche Vorteile bringt online noch mit sich?

Ein regionales Unternehmen kann durch seine Onlinepräsenz auf mehreren Kanälen eine viel größere Reichweite für mehr Interessenten/Kunden und Bekanntheit als „nur stationär“ erreichen und so die Besonderheiten seines Angebotes präsentieren – und das rund um die Uhr, mit rascher und kostengünstiger Flexibilität auf der Angebotsseite, unabhängig von Lockdowns. Für E-Commerce braucht man auch keine eigenen Onlineshops.

„Es muss wieder aufleben, dass der Kunde König ist.“

Mit welchen Schwierigkeiten ist der Handel (Ebene der kleinen und mittleren Betriebe) konfrontiert?

Zunächst natürlich mit den großen und beliebten Playern des Onlinehandels, die Maßstäbe für das Kundenerlebnis gesetzt haben. Und auch rasch neue Rechtsbedingungen umsetzen können, denn diese werden immer mehr und stellen eine zunehmende Herausforderung – auch in der Werbung – dar.

Welche Entwicklung erwarten Sie für den Bereich der Webshops?

Das Kundenverhalten hat sich verändert, für den Handel ist ein Multichannel Vertrieb meist unerlässlich. Es muss wieder aufleben, dass der Kunde König ist. Ich sage immer, E-Handel mit Produkten ist wie eine Filiale. Man benötigt Fachkräfte, angepasste Strategien, es bedeutet Arbeit und er kostet Geld.

Welche Auswirkung hatte die Corona-Pandemie auf den Bereich von E-Commerce?

Im Lockdown mussten sich vor allem kleine Unternehmen ad hoc auf die digitale Alternative umstellen, sich mit dem Thema befassen. Eine Novität war es für die Kundschaft: Aber auch Menschen, die zuvor kaum oder nie online kauften, machten ihre ersten Kaufversuche und viele haben es lieben gelernt. Die Verbindung vom Onlineshop zum stationären Handel durch „Click & Collect“ (online kaufen, im Ladengeschäft abholen) und „Click & Reserve“ (online reservieren und im stationären Geschäft klassisch ausprobieren und kaufen) erlangte Bekanntheit und stützte den stationären Handel auch mit Zusatzkäufen. Manche Branchen boomten, andere verloren.

„Grundsätzlich kann jedes Unternehmen von der Digitalisierung ihrer Vertriebs- und Vermarktungsbereiche profitieren.“

Welchen Fokus setzen Sie in Ihrer Arbeit mit den Betrieben im Wienerwald?

Ich berate und unterstütze Unternehmen bei der Evaluierung und Optimierung ihrer digitalen Kanäle und Möglichkeiten. Ich wende hiezu gerne meinen Blick „out of the box“ an. Die Vermittlung von Wissen, welche Tools und Angebote das Unternehmen im E- und M-Commerce unterstützen könnten, Kunden zu gewinnen und sie zu Stammkunden zu machen. Auch für kleine Unternehmen und ohne Webshop ist ein Kundenmanagementsystem sinnvoll oder ein online Reservieren und lokal Kaufen möglich.

Welches Potenzial sehen Sie in den Klein- und Mittelbetrieben der Region Purkersdorf?

Grundsätzlich kann jedes Unternehmen von der Digitalisierung ihrer Vertriebs- und Vermarktungsbereiche profitieren. In der Praxis sind jedoch sehr viele mit der Thematik überfordert oder verdrängen sie. Dabei gibt es einige Unterstützungs- bzw. Förderangebote für jeden, der möchte.

Wovon handelte der Workshop, den Sie kürzlich an der Berufsschule für Handel hielten?

Die Schüler und Schülerinnen bekamen Einblick in die tägliche Arbeit meiner Agentur und Informationen über neue und bevorstehende Gesetze im Bereich des elektronischen Handels. Zur Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung brachte ich zwei Onlineshops aus der Region zum Analysieren mit.

