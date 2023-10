Ein vielleicht typisches Frauenschicksal

Am vergangenen Freitag lud die Internationale Ferdinand Ebner-Gesellschaft unter ihrem Obmann Herbert Limberger zu einer Lesung über die 30 Jahre andauernde Korrespondenz von Louise Karpischek mit Ferdinand Ebner in das Atelier von Ilse Pauls. Der Philosoph, nach dem in Gablitz sowohl Volksschule als auch die davor befindliche Straße benannt sind, schrieb in dieser Zeit nicht weniger als 960 Briefe und Karten, Louise 693. Lange Jahre wurden diese nicht veröffentlicht und auch nicht gewürdigt. Vielleicht ein, aufgrund der Marginalisierung der Frauen allgemein in dieser Zeit, typisches Frauenschicksal für die Weggefährtin des Philosophen.

Es war im Jahre 1900, als sich die langjährige, vor allem schriftliche Beziehung zu entwickeln begann. Ferdinand Ebner war zu dieser Zeit 18 Jahre alt und lebte mit seiner Familie in Bromberg im Bezirk Wiener Neustadt, wo sie eine Wirtschaft gekauft hatten. Die Karpischeks mit der 27-jährigen Louise wiederum genossen dort oft lange andauernde Landaufenthalte.

Jahre später, Ebner wirkte bereits als Volksschullehrer und danach auch als Direktor in Gablitz, ermutigte ihn Louise in einem Brief, sein Manuskript an verschiedene Verleger zu schicken. Ebner folgte diesem Rat ein Monat später, schrieb dafür sein Vorwort in einem Kaffeehaus in Purkersdorf um, und kam so in Kontakt mit dem Brenner-Verlag, bei dem seine Werke schließlich veröffentlicht wurden.

„Den Zuhörern wurde eine abwechslungsreiche und gleichzeitig mit einem roten Faden verbundene Darstellung geboten. Die drei Vortragenden führten mit beeindruckendem Stimm- und Schauspieltalent durch die acht Szenen“, freute sich die PR-Verantwortliche der Ebner-Gesellschaft, Michaele Limberger, über die gelungene Veranstaltung.

Das Publikum konnte sich im Rahmen der Lesung aber nicht nur durch die Texte ein besseres Bild von Louise – oder „Luise“, wie Ferdinand Ebner immer schrieb – machen. Auch die von der Gablitzer Künstlerin Irina Maric angefertigte Collage, die eine alte Fotografie aus dem Jahr 1914 neu interpretierte, trug dazu bei. All dies unterstützt die Bestrebungen der Veranstalter, den Platz von Louise Karpischek – deren Geburts- und Todestag sich 2023 das 150. bzw. 70. Mal jähren – in der Geschichte und die Bedeutung ihrer Schriftstücke zurechtzurücken.