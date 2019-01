Gleich sechs Unternehmen der Region schafften es in das Wirtschaftskraft-Ranking im ECHO-Jahrbuch der Wirtschaft. „Die starke Leistung unserer regionalen Unternehmen spiegelt sich in diesem Ranking wieder“, jubelt der neue Obmann der Wirtschaftskammer-Außenstelle Purkersdorf, Andreas Kirnberger.

Dass die Österreichischen Bundesforste mit einem Umsatz von über 222 Millionen Euro unter den Top-100 rangieren, ist keine große Überraschung. „Allein in Niederösterreich betreuen unsere Mitarbeiter rund 90.000 Hektar Wald und Natur im Sinne der Nachhaltigkeit“, spricht ÖBF-Sprecherin Pia Buchner den Mitarbeitern ein großes Dankeschön für das Erreichen dieses Ergebnisses aus.

„Neben den Bundesforsten konnten sich einige Top-Betriebe im Ranking behaupten und sind wichtige Arbeitgeber.“ Andreas Kirnberger WKNÖ Purkersdorf

Eine Firma, mit der in Purkersdorf niemand so wirklich rechnen würde, ist die Lego Handels Gmbh, die in der Wienerwaldmetropole eine Niederlassung hat und 2017 etwa 28.000 Euro umsetzte. Im Ranking ist auch noch die Druckerei Agesketterl enthalten. Die Firma ist mittlerweile nach Bad Vöslau übersiedelt. Das Unternehmen Plasser & Theurer ist im Ranking für den Bezirk

St. Pölten-Land nicht enthalten, denn die Firmenzentrale befindet sich in Wien, das Stammwerk in Linz.

„Neben den Bundesforsten konnten sich wieder einige Top-Betriebe im Ranking behaupten und sind wichtige Arbeitgeber in unserer Region“, betont Kirnberger.

53 Firmen im Bezirk St. Pölten-Land erwirtschafteten 2017 rund drei Milliarden Euro, ein Jahr davor waren es noch 46 Firmen, die um 50 Millionen Euro weniger Umsatz machten. „Das ist insgesamt schon eine tolle Entwicklung“, erklärt St. Pöltens Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Gernot Binder. Besonders brilliert St. Pölten-Stadt mit den Großbetrieben in den Sparten Industrie, Handel und in verwaltungsnahen Bereichen. „Die landen natürlich weiter vorne im Ranking als jene im Umland“, betont Binder.

So finden sich unter den ersten 50 vornehmlich „Stadt-Unternehmen“ wie die Landeskliniken-Holding (Platz 7), Kika (Platz 29), Sunpor (Platz 35), Leiner (Platz 37) und die NÖ Versicherung (Platz 46). Aber auch im Bezirk gibt es in vorderer Reihe umsatzstarke Unternehmen wie Constantia Teich in Weinburg (Platz 34) und die Erber Group in Getzersdorf (Platz 43).

In der Auflistung der 1.000 umsatzstärksten Betriebe im ganzen Bundesland komme die eher kleinstrukturierte Branchenlandschaft des Bezirks nicht zur Geltung, erläutert Gernot Binder. Hier sei im Vergleich zu St. Pölten mehr Gewerbe und Handwerk zu finden.

Diese breit gefächerte Branchenstruktur sei eine der Stärken der Region, so Binder. „Der Mix ist sehr wichtig und da sind wir in St. Pölten und im Bezirk wirklich sehr gut aufgestellt.“