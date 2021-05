Wer sich schon immer freiwillig engagieren wollte, kann beim Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz jetzt seine Chance nutzen: Die Bezirksstelle ist ab sofort auf der Suche nach Freiwilligen für ihren Besuchsdienst von älteren oder kranken Menschen. Mitbringen sollten Interessenten vor allem gute Laune.

„Egal, ob Menschen aufgrund von Gebrechlichkeit, Beeinträchtigungen oder Krankheit eingeschränkt sind, wir sind für sie da. Fotos ansehen, Vorlesen oder Spiele spielen ist gemeinsam einfach viel schöner. Durch all diese Aktivitäten kann der Alltag abwechslungsreicher gestaltet werden“, berichtet Clara Hlavka von der Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz. Derzeit hat das Rote Kreuz aber nicht genügend Freiwillige, um dem bestehenden Bedarf gerecht zu werden.

Auch Angehörige sollen entlastet werden

Aber nicht nur die ältere Generation soll vom Besuchsdienst profitieren, sondern auch die zahlreichen pflegenden Angehörigen sollen durch die Freiwilligen bis zu einem gewissen Grad entlastet werden.

Wer Interesse an einer freiwilligen Tätigkeit hat, gerne Zeit mit älteren Menschen verbringt und Freude am Zuhören oder Spazierengehen hat, der ist im Besuchsdienst des Roten Kreuzes genau richtig. Die Besuche können zu jeder Tageszeit durchgeführt werden. „Die Tätigkeit ist an kein definitives Zeitfenster gebunden“, so Hlavka.

Grundsätzlich können die Besuche vormittags, nachmittags, abends oder am Wochenende stattfinden. Die Klienten befinden sich dabei sowohl in Pflegeeinrichtungen als auch in privaten Häusern. Bis zu zehn Besuchen im Monat machen die Mitarbeiter des Besuchsdienstes des Roten Kreuzes im Durchschnitt. „Das hängt selbstverständlich auch davon ab, wie viele Klienten wir haben“, erklärt Hlavka.

Gesucht werden so viele Freiwillige wie möglich. Denn Mitarbeiter des Besuchsdienstes können, wenn sie wollen, auch in anderen Bereichen mitwirken, zum Beispiel beim betreuten Reisen.

Freiwillige können sich bei Interesse direkt an Alexandra Stangl unter der Nummer 059 144 66020 oder per Email an alexandra.stangl@n.roteskreuz.at wenden.