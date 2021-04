Cornelia Böhm, Erlebnispsychologin und Alexander Falschlehner, Videomarketing-Spezialist für Genuss und Fermentista, setzten ihren Wunsch nach einem Biomarkt in Tullnerbach selbst um, und organisierten den neuen Markt in wochenlanger Arbeit. Am ersten Mai findet der Biomarkt zum ersten Mal statt.

