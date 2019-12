Wieder sorgt eine Aussendung der Stadtgemeinde für Aufregung in der Wienerwaldstadt. Die ÖVP sieht in dem Brief eine versteckte Bürgermeister-Wahlwerbung der SPÖ und fordert, dass die SPÖ den Schaden begleicht und das Steuergeld zurückzahlt.

Jackson Michael Holzer fordert, dass die Kosten an die Stadtkasse zurückbezahlt werden.

„In einem kürzlich verschickten Brief des SPÖ-Übergangsbürgermeisters wird auf zwei Seiten Eigenlob betrieben. Am Ende findet sich der Hinweis, dass bald Wahlen seien und der Verfasser hoffe, dass man doch von seinem Wahlrecht Gebrauch macht“, sagt ÖVP-Gemeinderat Michael Holzer. Für ihn rieche das nur wenige Wochen vor der Gemeinderatswahl sehr verdächtig nach versteckter Wahlwerbung. „Für Wahlwerbung sind Parteien zuständig, nicht aber die Stadtgemeinde als öffentliche und überparteiliche Institution“, ist Holzer verärgert. Bei so einem verantwortungslosen Umgang mit Steuergeld wundere es ihn nicht, dass die finanzielle Lage der Stadt so katastrophal sei. „Auch das Amtsblatt verkommt in letzter Zeit immer mehr zu einem Bürgermeister-Selbstbejubelblatt. Dabei sollte es neutral und überparteilich über die Entwicklungen in unserer Wienerwaldstadt berichten“, meint Holzer und erwartet sich, dass die SPÖ Druck, Porto und Wahlkosten an die Stadtgemeinde zurückzahlt.

4.500 Euro kostete der Bürgermeisterbrief

Kindler Stefan Steinbichler sieht seinen Brief nicht als Wahlwerbung.

SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler nimmt die Kritik gelassen zur Kenntnis: „Es gibt jedes Jahr einen Bürgermeister-Brief, auch im vergangenen Jahr und da hat sich niemand darüber aufgeregt. Aber jetzt sind eben die Wahlen.“ Als Wahlwerbung sieht er den Brief nicht, es seien lediglich Zahlen und Fakten veröffentlicht worden. „Es steht auch nicht drinnen, dass mich die Bürger wählen sollen“, erklärt Steinbichler. Als „Übergangsbürgermeister“ bezeichnet zu werden, kränkt ihn übrigens nicht: „Ich sehe das sportlich.“ Steinbichler verweist auch darauf, dass private Befindlichkeiten nicht in die Politik einfließen sollen. Er will weiterhin an seiner Wahlpräsentation statt einem Wahlkampf festhalten.

Das Flugblatt der Stadtgemeinde hat übrigens zirka 4.500 Euro gekostet.