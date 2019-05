Die Stadtgemeinde Pressbaum investierte in den letzten Jahren massiv in die Infrastruktur am Bartberg. „Insbesondere in die Straßensanierung wurde investiert“, ergänzt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner. Zur Verkehrsberuhigung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit richtete die Stadtgemeinde Pressbaum für die Bewohner des Bartbergs sowie der Rainer Maria Rilke-Gasse eine 30 km/h Zone ein. „Damit werden wir nicht nur mehr Verkehrssicherheit, sondern auch eine Verringerung der Treibgasbelastung und der Lärmemission erreichen“, ist Schmidl-Haberleitner überzeugt.