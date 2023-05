„Gschichtldrucker“ zu Gast in der vereinsMAYERbühne in Rekawinkel

Marco Pogo, ob als Frontman der Punkband Turbobier, Gott in Weiß oder Gründer der Bierpartei und Präsidentschaftskandidat - Pogo hat etwas zu erzählen. Es folgen lustige, skurrile aber auch ernsthafte Episoden zum Lachen, Staunen oder Wundern. Er amüsierte sich über die Gestalt der Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos und entließ zahlreiche Gäste bei der Bildersuche am Handy in die Pause. Der 36-jährige bestätigte dem Publikum, sieben Mal bei der Präsidentschaftswahl kandidieren zu können und beim letzten Mal trotzdem jünger als der amtierende Präsident zu sein. Der Abend endete mit einem Gstanzl und dem Einsatz der Stromgitarre.

