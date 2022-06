Erleben von Land und Leuten: Kutschen-Fahrt mit Stopp in Pressbaum

Vollbild

FB

Andrea Vacha, Johann Brabec und NÖN-Mitarbeiterin Nadja Büchler durften ein Stück des Weges in der Kutsche mitfahren. Peter und Andrea Vacha boten dem Ehepaar Matern samt Gespann Quartier für eine Nacht im Hotel Wiental. Das Ziel der nächsten Etappe war ein Reitstall in Stössing. Laut Plan sollten die 30 Kilometer in fünf Stunden bewältigt werden. Das tägliche Bereitmachen des Gespanns benötigt zwischen ein und zwei Stunden. Ein ruhiges Händchen und Gelassenheit sind dabei oberste Pflicht.

1 /4