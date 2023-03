Zwei Brände innerhalb von drei Tagen

Schon wieder kam es in der Region zu einem Waldbrand. Nachdem erst am Tulbingerkogel Feuer im Wald ausgebrochen war, kam es diesmal in Rekawinkel zu einem Brand, der durch einen Spaziergänger entdeckt worden war. Dieser alarmierte auch gleich die Einsatzkräfte. Gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr Pressbaum konnte ein Ausbreiten des Feuers rasch verhindert werden. Wodurch der Brand entstanden ist, ist nicht bekannt.

Brand brach in Sauna aus

Zwei Tage später heulten die Sirenen abermals, diesmal mit der Alarmierung „Kellerbrand“. Die Besitzer des Hauses entdecken den Rauch, sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Hausherr versuchte selbst noch das Feuer in der Sauna zu löschen, konnte aber durch die starke Rauchbildung nicht bis zum Brandobjekt vordringen. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schließlich rasch im Griff. Verletzt wurde niemand.

