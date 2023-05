Aggressive Kuh haute ab: Straße vor Abschuss gesperrt

Das Weite suchte am Pfingsmontag am Nachmittag eine Kuh in Pressbaum. Einfangversuche der Besitzer blieben erfolglos, zumal sich das Tier aggressiv verhielt und ihre Besitzer auch mehrfach attackierte. Ein Jäger wurde daraufhin zu Hilfe gerufen, der in weiterer Folge auch die Polizei um Unterstützung bat.

Der Jäger erhielt schließlich von den Tierbesitzern den Auftrag, das Tier zu schießen. Ein Teil der Brentenmaisstraße, wo sich die Kuh aufhielt, musste gesperrt werden. „Die Kuh konnte vom Jäger mit nur einem Schuss erlegt werden. Anschließend wurde diese sofort von der Familie mittels Radlader von der Fahrbahn verbracht und auf deren Hof transportiert“, berichtet die Polizei über den ungewöhnlichen Einsatz. Es sei besonders darauf Bedacht genommen worden, das Tierleid so gering wie möglich zu halten, heißt es.

Nach Reinigung der Fahrbahn konnte die Straße kurze Zeit später wieder für den Verkehr freigegeben werden. „Aufgrund des Feiertages und der Uhrzeit herrschte kaum Verkehr. Lediglich ein Linienbus musste während der Totalsperre warten“, heißt es von der Exekutive.

Ein Familienmitglied musste aufgrund der Verletzungen, die durch die Kuh verursacht wurden, im Krankenhaus Tulln versorgt werden.

