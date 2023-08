Brandalarm im Gym in Tullnerbach: Sicherung war überhitzt

Am Wochenende ist es ohnehin ruhig in den Schulen, und in den Ferien sowieso. Doch diesen Sonntag wurde die Ferienidylle unterbrochen, die Feuerwehr Tullnerbach musste in das Wienerwaldgymnasium ausrücken. Ein im Biologiesaal befindlicher Brandmelder hatte Alarm geschlagen.

Bei der Kontrolle durch die Feuerwehr wurde unter anderem mittels Wärmebildkamera festgestellt, dass die entsprechende Sicherung überhitzt war. Nachdem die Brandmeldezentrale zurückgestellt wurde, konnten die Kameraden rasch vom Einsatzort abrücken. „Durch den Einsatz der Wärmebildkamera konnten bereits in der Vergangenheit Brandherde oder potenzielle Hitzeentwicklungen erkannt werden“, zeigt sich die Feuerwehr zufrieden.