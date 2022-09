Autos in Gablitzer Garage brannten völlig aus

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde jene Garage in Gablitz, die am Samstagnachmittag in Flammen stand. Auch die zwei Fahrzeuge in der Garage brannten völlig ab.

Das angrenzende Wohnhaus wurde laut Feuerwehr zwar in Mitleidenschaft gezogen, durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte aber ein Übergriff der Flammen vermieden werden. Erschwert wurde der Einsatz durch die vorhandene Photovoltaikanlage.

Warum es zu dem Feuer kam, wird noch untersucht.

