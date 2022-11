Gestürzter Wanderer bei Haitzawinkel gerettet

Aufmerksame Wanderer hatten eine verunfallte Person, die vom Weg abgekommen war, an einer schwer einsehbaren Stelle im Wald Haitzawinkel-Am Hagen in Pressbaum gefunden. Sofort setzen sie die Rettungskette in Gang. Drei First Responder aus Pressbaum machten sich auf den Weg.

"Die Kollegen haben sich auf den Wanderwegen aufgeteilt, um die Suche zu nach dem Verunfallten zu beschleunigen. Somit konnten gleichzeitig drei Wege abgefahren werden und die Unfallstelle wurde rasch erreicht", zeigte sich das Rotes Kreuz Purkersdorf-Gablitz zufrieden über die gute Zusammenarbeit. Das Team des nachkommenden Rettungswagen brauchte dadurch nicht erst zu suchen, sondern erhielt eine konkrete Einweisung, was viel Zeit ersparte.

Der Patient wurde ins Spital gebracht.

