Ein Sportwagen in der hohen Wiese abseits der Hirschengartenstraße in Mauerbach beschäftigte am Mittwochmorgen die Einsatzkräfte. Vom Lenker fehlte bei ihrem Eintreffen allerdings jede Spur.

Die Kameraden der Feuerwehr Mauerbach sicherten den Einsatzort ab und kontrollierten den Wagen auf ausgelaufene Betriebsmittel. Die Exekutive machte sich an die Ausforschung des Lenkers, um den Unfallhergang klären zu können. Weitere Ermittlungen dazu laufen, heißt es.

