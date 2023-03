Aufmerksamer Anrainer löschte brennende Wiese mit Gießkanne

Ein bereits gelöschter Brand in der Klostergasse in Pressbaum nahe dem Sacré Coeur rief die Einsatzkräfte auf den Plan. Ein Zeuge, der das Feuer bemerkt hatte, konnte die Wiese und Sträucher mit Hilfe von Gießkannen rasch löschen, somit konnte wohl Schlimmeres verhindert werden. „Durch den bereits gelöschten Brand war ein Bereich von etwa 14 Quadratmeter betroffen“, informiert die Polizei. Die Wiese war abgebrannt und das darin befindliche Strauchwerk nur gering in Mitleidenschaft gezogen worden. Aufgrund der vorherrschenden Trockenheit und der noch festgestellten Restwärme im Bodenbereich wurde auch die Feuerwehr Pressbaum gerufen, die zur Sicherheit den betroffenen Bereich mit Wasser abzuspritzen. Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold dazu: „Wir bedanken uns besonders beim beherzten Einschreiten des Zeugen, durch den vermutlich Schlimmeres verhindert werden konnte. Auch der Feuerwehr Pressbaum gilt unser Dank.“

Laut Exekutive dürfte der Schaden - Besitzer des Grundstückes ist die Erzdiözese Wien - dürfte sehr gering sein. Diese wurde über den Vorfall informiert.

Brandermittler auf der Suche nach der Brandursache

Währenddessen machten sich die Brandermittler der Polizei auf die Suche nach der Brandursache, diese geht von einer achtlos weggeworfenen Zigarette oder einer anderen fremden Zündquelle aus. „Der beherzte Bürger, welcher das Feuer gelöscht hat, hat lt seinen Aussagen, fünf Jugendliche davon laufen sehen“, heißt es von der Polizei.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.