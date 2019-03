Ein Brandeinsatz am Samstagabend hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig Brandmeldeanlagen, die Vorsorge bei Bränden in den eigenen vier Wänden und ein rasches Eingreifen ist. Nachdem eine Decke in einem Haus in Haitzawinkel Feuer gefangen hatte, schlug der Brandmelder durch die große Hitze und den starken Rauch an und die Besitzer wurden auf das Feuer aufmerksam. Der Nachbar des Hauses, selbst einmal Mitglied einer Feuerwehr, war rasch zur Stelle, um zu helfen. Er verschloss die Türen um eine weitere Rauchausbreitung in Richtung des Wohnraumes zu verhindern und griff zum Feuerlöscher.

Dennoch hatte der Brand in der kurzen Zeit enormen Schaden angerichtet. „Die große Hitze schmolz nicht nur im betroffenen Raum, sondern auch im Vorzimmer Luster, Rauchmelder und selbst die Deckel der Elektroinstallationen, die vorhandene Vollholzdecke wurde oberflächlich angesengt“, berichtet die Feuerwehr Pressbaum, die zum Einsatzort gerufen wurde.

Unter Atemschutz wurde das Hochbett aus dem Raum getragen und Brandherde abgelöscht. „Mit der Wärmebildkamera wurde nach weiteren Glutnestern gesucht und diese mit geringem Wassereinsatz gekühlt, um größere Folgeschäden durch Löschwasser zu vermeiden“, informiert die Feuerwehr über ihre Vorgehensweise. Nach dem Lüften der Räumlichkeiten konnte der Einsatz nach rund einer Stunde beendet werden. „Ohne Brandmelder und funktionierenden Feuerlöscher hätte der Brand sich schnell auf das gesamte Gebäude ausgedehnt“, ist sich die Feuerwehr sicher.

Auch die Polizei Pressbaum war vor Ort, um der Brandursache auf den Grund zu gehen: Vermutlich durch eine brennende Kerze, auf die eine Decke gefallen ist, könnte der Brand entstanden sein.