Motorradfahrer landete im Wald

Eine vorbeifahrende Ärztin entdeckte im Wald einen Motorradfahrer, der von der Straße abgekommen und in den Wald geschlittert war. Sie alarmierte die Einsatzkräfte und kümmerte sich um den schwer verletzten Lenker. Die kurz darauf eintreffenden First Responder des Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz, das "NEF Wienerwald" (Ärztezentrum Breitenfurt), der Rettungswagen Breitenfurt und der Notarzteinsatzfahrzeug Samariterbund Purkersdorf übernahmen schließlich die weitere Versorgung. „Dank des hervorragenden First Responder Systems in der Region konnten circa fünf Minuten gewonnen werden, in denen der Patient bereits versorgt wurde“, zeigt sich das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz zufrieden über den Einsatz. Nach der erfolgreichen Stabilisierung des Kreislaufes, wurde der Patient an den Notarzthubschrauber übergeben und ins Spital geflogen.

Foto: Rotes Kreuz Purkersdorf-Gablitz

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.