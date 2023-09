Pkw-Lenker krachte in Untertullnerbach gegen Baum

Da einige Kameraden gerade mit Arbeiten im Feuerwehrhaus beschäftigt waren, konnten sie unter Einsatzleiter Markus Schletz rasch ausrücken. Aus unbekannter Ursache war ein Pkw nahe dem Wienerwaldsee in Tullnerbach von der Fahrbahn abgekommen und nach dem Aufprall an einem Baum schwer beschädigt in der Grünfläche zu stehen gekommen.

„Eine Feuerwehrfrau einer Nachbarfeuerwehr hatte als Unfallzeugin sofort die Rettungskette in Gang gesetzt und Hilfe geleistet“, berichtet die Feuerwehr. Die verletzte Lenkerin wurde von den Rettungskräften versorgt. Nach der Freigabe durch die Polizei wurde der Pkw geborgen und gesichert abgestellt.