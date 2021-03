Am frühen Samstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Tullnerbach zu einem Kleinbrand auf die Schubertwiese aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die bereits während der Anfahrt zu sehen war, wurden die Feuerwehren Irenental und Wolfsgraben ebenfalls alarmiert.

Bei der Ankunft stand bereits ein Zimmer im Untergeschoß eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume konnte durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert werden.



Weil die Hitzeentwicklung so enorm war, begann der Helm eines Feuerwehrmannes zu schmelzen. Dabei zog er sich Verbrennungen an Händen und Ohren zu. Er wurde ins Landesklinikum St. Pölten gebracht. Auch die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Bei der Durchsuchung des Hauses wurde zudem ein Käfig mit mehreren Meerschweinchen entdeckt und ins Freie gebracht. Die Tiere sind alle wohlauf.

Nach kurzer Zeit konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, um 19.15 Uhr wurde "Brand aus" gegeben. Die Nachlöscharbeiten dauerten schließlich noch bis 21.30 Uhr.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Tullnerbach, Irenental und Wolfsgraben mit knapp 50 Einsatzkräften. Außerdem waren Polizei, Rotes Kreuz und EVN vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.