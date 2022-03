Tullnerbach: Wald brannte

Rauchschwaden entdeckte ein Tullnerbacher, der gerade Holzarbeiten durchführte, am Montagnachmittag gleich neben der Straße in Richtung Wilhelmshöhe. Sofort alarmierte er die Einsatzkräfte. Die Kameraden aus Tullnerbach, Irenental und Wolfsgraben rückten unter der Einsatzleitung von Markus Schletz in das unwegsame Gelände aus, um den Brand, der sich auf rund 900 m² ausgebreitet hatte, zu löschen.

Nach dem Brandaus wurde die Gegend noch akribisch mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht, um ein erneutes Entflammen des sehr trockenen Bodens zu verhindern.

