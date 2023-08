Zimmerbrand in Purkersdorf: Feuerwehren halfen rasch

Ein Zimmerbrand in der Franz-Schubert-Gasse in Purkersdorf rief die Einsatzkräfte auf den Plan. Die Feuerwehren Purkersdorf und Gablitz, Rettung und Polizei rückten in den frühen Morgenstunden aus. „Bei Ankunft der ersten Fahrzeuge konnte eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Fenster des Obergeschosses festgestellt werden. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in dem Reihenhaus“, informiert die Feuerwehr Purkersdorf. Diese konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Starke Rauchentwicklung

Zwei Atemschutztrupps entdeckten schließlich den Brandherd im Keller des Hauses. Nachdem die Brandursache anfänglich noch unklar war, wurden die angrenzenden Nachbarhäuser zur Sicherheit mit Hilfe der Polizei evakuiert, während sich die Feuerwehr um das Löschen des Brandes kümmerte. „Durch die starke Rauchentwicklung wollte man auf Nummer sicher gehen“, sagt dazu Purkersdorfs Kommandant Michael Gindl. Es konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden und alle konnten zurück in ihre Häuser. Anschließend wurde das Haus druckbelüftet und rauchfrei gemacht.

Technischer Defekt als Ursache

Der Brand dürfte aufgrund eines technischen Defektes an einem Gerät, das im Keller aufgestellt war, entstanden sein, heißt es dazu aus der Landespolizeidirektion.