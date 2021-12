Samariterbund Purkersdorf: „Das Härteste sind die Emotionen“

Stützpunktleiter Roland Zwingraf und Obmann Christian Hiel sind seit 30 bzw. 20 Jahren im Samariterbund (ASBÖ) aktiv. Beide sind über die ehrenamtliche Tätigkeit hinein geglitten und schrittweise in ihre Leitungsfunktionen gewachsen. In der NÖN ziehen sie Bilanz über ein intensives Einsatzjahr am Stützpunkt Purkersdorf, der der zweitgrößte Niederösterreichs ist.

NÖN: Wie hat sich das Corona-Jahr 2021 auf den Samariterbund Purkersdorf ausgewirkt?

Roland Zwingraf: Unsere Einsatzfahrten haben sich gegenüber 2020 um rund zehn Prozent erhöht. Auch im Bereich Essen auf Rädern konnten wir Pandemie-bedingt einen Zuwachs verzeichnen.

Christian Hiel: Beim Zustellen können wir auch schauen, wie es den Leuten in dieser belastenden Zeit geht. Das hat einen zusätzlichen sozialen Nutzen.

Welche Herausforderungen sind durch Einsätze mit Corona-Patienten gegeben?

Zwingraf: Sowohl ein erhöhter Sicherheits- als auch Arbeitsaufwand. Wir schützen unsere Patienten und uns durch das Tragen von Infektionsanzügen, Schutzbrillen und FFP2-Masken. Im Anschluss ist die sorgfältige Grunddesinfektion des Rettungsfahrzeuges erforderlich, die Schutzanzüge werden in Kontaminierungssäcken entsorgt. Einsätze mit Corona-positiven Personen stellen zudem eine hohe physische und psychische Belastung dar.

Hiel: Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Seit dem ersten Lockdown haben wir auch einen viel größeren Aufwand durch Zusatztätigkeiten: Wir besetzen Teststraßen, wie etwa die Gablitzer Glashalle, haben für das Land Niederösterreich mobile Testteams abgestellt oder unterstützen Pflegeheime beim Testen.

Rund 100 Freiwillige engagieren sich regelmäßig beim ASB Purkersdorf. Von wem wird die Hauptarbeit getragen?

Zwingraf: Diese ist ein Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamtlichen gemeinsam mit Zivildienstleistenden sowie Mitarbeitern eines freiwilligen Sozialjahres. Letztere werden bei uns in einer zweimonatigen Ausbildung zu Rettungssanitätern geschult. Nach erfolgreich absolvierter kommissioneller Prüfung werden sie im Rettungs- und Krankentransport eingesetzt.

Hiel: Jene, die sich für Zivildienst oder ein freiwilliges Sozialjahr interessieren, laden wir vorab zu Schnupperdiensten ein. Wir klären in Vorgesprächen auch etwaige psychisch belastende Situationen, etwa bei Unfällen oder Reanimationen.

Welche unterschiedlichen Arten von Leistungen erbringt der ASB Purkersdorf?

Zwingraf: Ein Großteil unserer Einsätze betrifft internistische Erkrankungen in privaten Wohnbereichen. Deutlich seltener werden wir zu Arbeits-, Haushalts- oder Verkehrsunfällen gerufen. Krankentransporte in Ordinationen und Ambulanzen stehen auf der Tagesordnung, vielfach auch für Dialyse-Patienten. Unser rollstuhlgerechter Krankentransporter kann sowohl für über Krankenkasse abrechenbare, als auch private Transporte, etwa für Behördenwege, bestellt werden.

Hiel: Notärzte versehen rund um die Uhr bei uns Dienst. Das Notarzteinsatzfahrzeug NEF stellen wir in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Zu unseren weiteren Aufgabengebieten gehört die Zustellung von Essen auf Rädern in die umliegenden Gemeinden, unsere Rettungshundestaffel, die Jugendgruppe oder der Katastrophenhilfsdienst.

Welche Einsätze sind am schwierigsten?

Zwingraf: Die schwierigsten Einsätze sind meist solche im freien Gelände. Etwa Forstunfälle, verunglückte Mountainbiker oder Wanderer sowie abgängige Personen. Aber auch Gefahrengutunfälle und Brände fordern die Einsatzkräfte.

Hiel: Für besondere Herausforderungen wie Personensuche haben wir die Hundestaffel mit zwölf Hundehaltern und 16 ausgebildeten Vierbeinern. Dabei kommt es ungefähr zu einer Einsatzanforderung pro Woche.

Und was ist für professionelle Retter persönlich am herausfordernsten?

Hiel: Das Härteste sind die Emotionen, mit denen man immer konfrontiert ist. Die Reaktionen der Umstehenden gehen immer nahe. Das handzuhaben gehört zu den intensivsten Eindrücken der Rettungsdienste.

Zwingraf: Meist ist es das Schicksal einer schweren Verletzung oder eines plötzlichen Todesfalles, das Angehörige fassungslos macht. Die Einsätze selbst werden professionell nach regelmäßig trainierten Algorithmen abgearbeitet und im Anschluss nachbesprochen. Die Abläufe haben ihre Vorgaben, die Sanitäter ihre Erfahrung.

Der ASB bietet auch Erste Hilfe Kurse an. Für wen werden diese gehalten?

Zwingraf: Wir bieten Führerschein- und Betriebsersthelferkurse für Pflegeheime, Schulen oder Firmen der Region an. Die Kurse sind so ausgelegt, dass auch Unerfahrenen die Angst zu helfen genommen wird. Erste Hilfe kann kinderleicht sein.

Hiel: Ein Spezifikum unserer Region ist der kleine Lebensretter, ein zweistündiger Block für Volksschüler. Die Kinder sind dabei hochmotiviert und super begeistert. Wir machen das regelmäßig für unsere Gemeinden in Gablitz, Purkersdorf und Mauerbach.

Verraten Sie uns noch, wie Sie über Ihr ehrenamtliches Engagement in hauptberufliche Führungspositionen kamen?

Zwingraf: Ich habe meine Sanitäterausbildung als Zivildiener erhalten. Dann war ich beruflich viele Jahre Nachrichtentechniker und ehrenamtlich beim ASB in Wien, bevor ich hauptamtlich zum ASB Altlengbach wechselte. Seit Jänner 2018 leite ich die operative Tätigkeit hier am Stützpunkt, der zum ASBÖ Landesverband NÖ gehört. Ich bin für den gesamten Dienstbetrieb zuständig, wie etwa die Personalführung, unsere Zivildienstleistenden oder den Fuhrpark.

Hiel: Auch ich bin vor 20 Jahren über das Ehrenamt hier herein gerutscht. Irgendwann holte mich Brigitte Samwald, die unseren ASB aufbaute, in den Vorstand des Vereins Samariterbund Purkersdorf. Heute bin ich als dessen Obmann für Öffentlichkeitsarbeit und repräsentative Angelegenheiten zuständig. Meine hauptamtliche Tätigkeit ist die eines Notfallsanitäters. Manchmal mache ich auch gemeinsam Nachtdienst mit meinem Sohn Nico, einem ehrenamtlichen Notfallsanitäter. Das ist dann eine feine Vater-Sohn-Combo.