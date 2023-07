Beleuchtung ist für Pressbaumer „zu hell“

Seit 55 Jahren wohnt Johannes Riedinger in Pressbaum und fühlt sich auch sehr wohl in der Stadt. Was ihn allerdings stört ist die viel zu helle Wegebeleuchtung. „Zum Beispiel in der Terrassengasse und der dortigen 'Himmelsstiege' auf den Bihaberg“, so Riedinger. Die Laternen würden die ganze Nacht lang leuchten. „Im Sommer sogar noch eine Stunde nachdem es hell wird“, fügt Riedinger hinzu. Nach seiner Erfahrung würden dort auch nur sehr wenige Personen spazieren gehen.

Sein Vorschlag wäre ab Mitternacht oder ab 22 Uhr nur noch die Hälfte der Laternen eingeschaltet zu lassen. „Oder wenn es technisch möglich ist, einen Dimmer zu aktivieren oder einen Bewegungsmelder in jene Lampen zu installieren, wo es sinnvoll ist“, rät er. Sinnvoll wäre es laut Riedinger auch, die Lampen erst einzuschalten, wenn es dunkel ist und abzudrehen, sobald es hell wird.

Neben den Anrainern würden sich auch Tier- und Pflanzenwelt durch die durchgehende Beleuchtung gestört fühlen. „Außerdem wäre es doch in Klima- bzw. Energienotzeiten sinnvoll Strom zu sparen wo es geht - und hier sehe ich ein enormes Einsparungspotenzial“, ist der Pressbaumer überzeugt.

Die dafür zuständige Grünen-Vizebürgermeisterin informiert, dass 2018 die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED abgeschlossen wurde. „Dabei wurde die energiesparendste und bestmögliche Art der Absenkung gewählt. Die Beleuchtung aller Gemeindestraßen, wie zum Beispiel der Terrassenstraße am Bihaberg und die Hauptstraßen haben eine Nachabsenkung, die noch den gesetzlichen Vorschriften entspricht“, erklärt Burtscher. Das Ein- und Ausschalten werden zentral von der EVN gesteuert.

„Die Beleuchtungsstärke der Himmelsstiege am Bihaberg ist bereits eine reduzierte“, so Burtscher, die aber die Lichtstärke nochmal von Fachexperten überprüfen lassen will, das Ergebnis soll dann im Ausschuss besprochen werden.

Burtscher unterstützt aber auch die Umsetzung einer neuen Straßenbeleuchtung, die eine Steuerung für Absenkzeiten und zur Absenkung auf bis zu 25 Prozent Helligkeit in Kombination mit situativer Beleuchtung ermöglicht. „Diese wird heller, wenn sie eine Person nähert“, erklärt Burtscher und betont, dass damit die Lichtverschmutzung stark reduziert werden könnte und diese Form auch für die Tierwelt das Beste wäre. „Aufgrund der hohen Anschaffungskosten ist die Umsetzung jetzt aber leider nicht möglicht“, so Burtscher.