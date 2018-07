Über einen sehr guten Start in das Sommergeschäft durften sich die Eisverkäufer heuer freuen. Die warmen Temperaturen verlockten schon im April zum Eisessen. Während der Juli bisher eher kühl war, hoffen die Eisverkäufer nun auf sommerliche Wärme im August.

„Hervorragend war heuer der Mai, im Juni gab es leider schon ein paar schlechte Tage und jetzt im Juli läuft es aufgrund des vielen Regens weniger gut“, berichtet Enver Mondi, der in Purkersdorf, im Auhof Center und seit Beginn des Jahres auch in Pressbaum Filialen seines Eissalons „Mondi“ betreibt.

„Bis 28 Grad bevorzugen die Leute Milcheis, bei noch heißeren Temperaturen gehen die fruchtigeren Sorten besser.“ Enver Mondi

In seiner Branche hänge einfach alles vom Wetter ab, so der erfahrene Eisfabrikant, der seit 25 Jahren seine eigenen Eiskreationen entwirft und 2007 mit seinem Haselnuss-Eis sogar Weltmeister wurde. „Bis 28 Grad bevorzugen die Leute Milcheis, bei noch heißeren Temperaturen gehen die fruchtigeren Sorten besser“, weiß Mondi. Seine eigenen Lieblingssorten sind Stracciatella und Haselnuss.

Enver Mondi bietet in seinen Filialen in Purkersdorf und Pressbaum seine Eiskreationen an. | privat

Immer im Trend liegen die Klassiker Vanille, Zitrone, Erdbeer oder auch Schokolade. Sehr beliebt sind auch verschiedene süße Kreationen wie Kinder Bueno, Cookies, Rafaello oder Oreo. Etwas verrückt, aber erfrischend sind Eissorten mit Jägermeister- oder Whisky-Geschmack. „Heute ist in Sachen Eis alles möglich“, so Mondi. Vermeintliche Trends wie veganes Eis sind dagegen weniger von Bedeutung. Versuche in diese Richtung waren bisher nicht von durchschlagendem Erfolg. „Es wird schon nachgefragt, aber das ist eher die Ausnahme“, meint Mondi.

Mix aus Klassikern und neuen Ideen

Sein Geheimrezept? Eine Mischung aus Bewährtem und Neuem. In den Filialen in Purkersdorf und Pressbaum setzt Mondi auf eine breite Vielfalt. 24 Sorten werden in einer großen Vitrine angeboten. 18 Sorten sind Klassiker und immer im Angebot. Darüber hinaus wird bei Mondi auch Abwechslung großgeschrieben. „Mir ist wichtig, dass es immer wieder etwas Neues gibt“, so der Eis-Kenner. Dafür lässt er seiner Kreativität gerne freien Lauf. Die Ideen dafür gehen ihm nie aus.