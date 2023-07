Brandstetter: „Verbau in Pressbaum ist Tür und Tor geöffnet“

Ende Juni ist die Bausperre in Pressbaum ausgelaufen. Grundsätzlich ist eine Bausperre dazu da, um den bestehenden Bebauungsplan anzupassen und im Gemeinderat neue Regelungen für die Bebauung zu beschließen. In Pressbaum stand das Thema Raumordnung immer wieder auf der Tagesordnung in den vergangenen Gemeinderatssitzungen. Die Punkte wurde allerdings nie beschlossen, sondern immer wieder zurück in den Ausschuss geschickt, um dort erneut behandelt zu werden.

Grund dafür waren, wie berichtet, Pressbaumer Grundeigentümer, die von einer etwaigen Änderung betroffen gewesen wären und in den Sitzungen darauf aufmerksam machten. So kamen keine Beschlüsse zustande. Dazu betont der zuständige ÖVP-Stadtrat Friedrich Brandstetter: „Es gibt immer jemanden, der davon betroffen ist. Bei solchen Beschlüssen gibt es nicht nur Gewinner.“ Was ihn besonders ärgert: „Die Arbeit von drei Jahren wurde vom Tisch gewischt. Jetzt ist dem Verbau Tür und Tor geöffnet.“

Grundsätzlich sei während der gültigen Bausperre fast nichts Neues im Bebauungsplan beschlossen worden. Eine Verlängerung der Bausperre ist nicht mehr möglich.

Brandstetter will in der nächsten Ausschussitzung am 5. September aber einige Themen nochmal besprechen „und es so aufbereiten, dass es alle verstehen“. „Im Flächenwidmungsplan sind nämlich noch einige Änderungen möglich“, fügt der ÖVP-Stadtrat hinzu.