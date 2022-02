Region Purkersorf: „Haben schon mit Lockerungen gerechnet“

Die angekündigten Öffnungsschritte der Bundesregierung sind auch gute Nachrichten für die Veranstaltungsbranche: Karl Takats von der Bühne Purkersdorf zeigt sich über das Ende der Corona-Maßnahmen erfreut. Überrascht war er aber nicht.

„Wir haben eigentlich schon mit den Lockerungen gerechnet. Man hat irgendwie das Gefühl, dass die Entscheidungsträger ‚das Hangerl‘ geworfen haben. Zwischen ‚normal‘ und Zusperren gibt es in Zeiten wie diesen nichts mehr“, begründet der Bühnen-Chef.

Er ist guter Dinge, möchte zunächst aber die Verordnung abwarten. „Für uns und die Umsetzung ist ausschließlich die gültige Verordnung relevant“, so Takats.

Ende der 2G-Regel brachte keine großen Änderungen

Bereits vergangenen Samstag sind erste Lockerungen in Kraft getreten. Seitdem gilt in Veranstaltungsstätten wieder die 3G-Regel. Für den Ablauf in der Bühne Purkersdorf änderte sich damit aber relativ wenig, wie Takats erzählt.

„Die Kontrollen am Eingang mussten weiterhin durchgeführt werden, wie davor auch. Die Bar war auch noch zu, weil das mit der Verabreichung bei zugeordneten Sitzplätzen nicht ganz klar war. Am Montag (nach Redaktionsschluss, Anm.) möchten wir die Bar öffnen und probieren, dass sich die Besucher ihre Getränke holen und dann beim Tisch konsumieren.“

Mit 5. März fallen schließlich beinahe alle Maßnahmen. Auch die Bar kann wieder normal öffnen. „Die Ausgabe von Getränken und Snacks ist für uns maßgeblich. Die Besucher wollen den Abend genießen. Dazu gehört neben dem Konzert oder Kabarett eben auch das Essen und Trinken in der Pause und während der Vorstellung“, meint der Bühnen-Chef.

Trotz der Aufhebung der Maßnahmen gibt es noch zwei Dinge, die Veranstalter weiterhin tun müssen: ein Präventionskonzept und eine Genehmigung einholen. „Das finde ich etwas komisch. Wenn alles wieder halbwegs normal ist, frage ich mich, was ich in das Präventionskonzept schreiben soll. Das passt irgendwie nicht zusammen.“

Im Theater 82er Haus befindet sich Intendant Markus Richter mitten in der Planung des Frühjahrsprogramms, das bis Juni laufen soll. „Wir waren zu Beginn des Jahres vorsichtig, weil wir nicht wussten, wie sich alles entwickeln wird“, so Richter.

Jetzt stehe einem gut gefüllten Spielplan nichts mehr im Weg. Im Haus 82er möchte Richter im Mai eine Eigenproduktion auf die Bühne bringen. Zudem soll es wieder Gastspiele geben. Details zum Programm gibt es diese Woche.

Die Besucherzahlen waren angesichts der 2G-Regel „okay“, sagt Richter. Dass jetzt mit der 3G-Regelung verstärkt ungeimpfte Personen ins Theater kommen, glaubt der Intendant nicht: „Ich denke eher, dass die Gäste zuhause geblieben sind, weil sie unsicher waren.“

