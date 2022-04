Direktoren der Region: „Kinder sind stille Helden der Pandemie“

Werbung TLI Anzeige Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Die Maskenpflicht in den Schulen ist gefallen. „Ich sehe das durchaus positiv“, sagt Thomas Pölzl, Direktor der Mittelschulen Neulengbach und Pressbaum.

Positiv sei auch, dass Schulleiter die Möglichkeit haben, die Maßnahmen zum Schutz vor Corona wieder zu verschärfen, wenn vermehrt Infektionsfälle auftreten. „Wir haben dann die Möglichkeit, die Maskenpflicht für einzelne Klassen wieder für eine gewisse Zeit zu verordnen.“

„Endlich dürfen wir uns wieder normal begegnen und können die Mimik der anderen sehen.“ Karin Sampl, Direktorin der VS Gablitz

Auch in der Volksschule Gablitz zeigt sich Direktorin Karin Sampl über die Aufhebung der Maskenpflicht erfreut. „Ich bin sehr froh, dass die Kinder die Masken nicht mehr tragen müssen. Alle wurden und werden auch weiterhin getestet, sodass wir schnell reagieren können. Endlich dürfen wir uns wieder normal begegnen und können die Mimik der anderen sehen.“

Immer bemüht, die Maßnahmen umzusetzen, war Matthias Hesse, Direktor der Allgemeinen Sonderschule in Purkersdorf. Dennoch ist man hier jetzt froh, dass die Maskenpflicht fällt.

„Die älteren Schülerinnen und Schüler freuen sich, für viele ist eine Änderung im Maßnahmenpaket mehr oder weniger aber gar nicht so bedeutend wie für uns Erwachsene“, sagt er und ergänzt: „Die Kinder waren in meinen Augen die stillen Heldinnen und Helden: Sie haben die Maßnahmen am geduldigsten mitgetragen, oft musste ich Schülerinnen und Schüler noch am Schulweg erinnern, dass sie die Maske bereits abnehmen können.“

Eine gewisse Routine hat sich bereits in allen Schulen eingespielt. Aktuell werden einmal pro Woche PCR-Tests in der Mittelschule durchgeführt. Der Schulleiter betont, dass das Lehrerteam sehr darauf schaue, dass mit den Corona-Tests alles klappt: „Ich danke wirklich allen Lehrern, die die Tests durchgeführt und alles verwaltet haben.“ Auch das Reinigungspersonal in den Schulen sei gefordert gewesen aufgrund der zusätzlichen Desinfektions- und Hygienemaßnahmen.

Acht Kinder vom Unterricht abgemeldet

Manche Eltern seien im Vorjahr sehr gegen das Testen und Tragen der Maske gewesen, berichtet Thomas Pölzl weiter: Jeweils acht Kinder wurden in Pressbaum und in Neulengbach vom Unterricht abgemeldet. Aktuell sind jeweils sechs Kinder im häuslichen Unterricht.

Anders sieht hier die Situation in der Sonderschule aus. Hier hat die Zusammenarbeit mit den Eltern gut funktioniert, „zum Beispiel wenn es um die Vorlage eines Attestes, bzw. einer ärztlichen Befreiung ging. Ich bin daher froh, sagen zu können, dass wir relativ gut durch diese Zeit gekommen sind und die Maßnahmen bestmöglich, das heißt, unseren Möglichkeiten entsprechend, mittragen konnten“, schildert Hesse gegenüber der NÖN.

Herausfordernd sind aber auch nach wie vor externe Kooperationen. „Wir hatten vor Covid-19 eine Reihe an Kooperationen und eine Vielzahl an externen Schulpartnerschaften. Die Pandemie hat viele dieser Angebote aufgrund der Reduktion von Sozialkontakten unmöglich gemacht. Diese Qualität gilt es jetzt wieder herzustellen“, so der ASO-Direktor.

