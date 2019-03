Es mussten viele Haare gelassen werden in der fünften Ausgabe von Germany's Next Topmodel. Viele angehende Models waren dabei im neuen Look zu sehen.

Leonela nicht mehr dabei

Die 19-jährige Gablitzerin Leonela Hires versuchte ebenfalls ihr Glück. Doch diesmal war Heidi Klum mit ihrer Leistung nicht zufrieden und sie muss den Heimweg von Los Angeles antreten.