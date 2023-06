Projekt der Erneuerbaren Energiegemeinschaft in Gablitz gestartet

Sie soll mithelfen, die Natur besser zu schützen, Ressourcen zu schonen und Menschen und Firmen Kosten zu sparen. Die Rede ist von der Erneuerbaren Energiegemeinschaft Gablitz, die ab sofort Realität ist. Gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten, KIBB Immobilien, der Kongregation der Schwester vom Göttlichen Erlöser und den Betreibern des neuen Gablitzer Pflegezentrums startete die Marktgemeinde Gablitz dieses Projekt.

Im Rahmen einer Energiegemeinschaft erfolgt der Zusammenschluss von mindestens zwei Teilnehmern zur gemeinsamen Produktion und Verwertung von Energie. Diese erzeugen, verbrauchen und handeln auf lokaler Ebene untereinander Energie. Es entsteht also ein regionaler Energiemarkt mit stabilen Preisen und ausreichend großen Mengen. Neben diesen Vorzügen entfallen auch die Elektrizitätsabgabe und der Ökostrombeitrag und die Netzgebühren innerhalb der Gemeinschaft sind geringer. All dies wurde möglich mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzpaket, das im Jahre 2021 im österreichischen Nationalrat beschlossen wurde. Ziel ist es, bis 2040 Klimaneutralität in Österreich zu erreichen.

Für die Marktgemeinde ist der geschäftsführende Gemeinderat Klaus Frischmann damit befasst, die Ausstattung aller Gemeindegebäude, wie etwa der Bildungseinrichtungen oder der Feuerwehr, mit Photovoltaik sicherzustellen und das Projekt voranzutreiben: „Mit dem Gemeinderatsbeschluss im September können wir dann mit den Großbeteiligten starten. Aber sehr bald, das war auch die Grundidee, sollen die Bürgerinnen und Bürger mit dabei sein.“