Purkersdorfs Eislaufplatz ist diesmal nur bis 2. Jänner geöffnet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Aufgrund der Energiekrise wird es auch in Purkersdorf zu einigen Sparmaßnahmen kommen. Besonders für Familien relevant: Der Eislaufplatz am Hauptplatz ist nur bis 2. Jänner geöffnet. Üblicherweise stand dieser bis zu den Semesterferien zur Verfügung.

„Damit sparen wir über 50 Prozent der Kosten ein, können den Kindern aber trotzdem diese Freizeitmöglichkeit bieten“, weiß ÖVP-Vizebürgermeister Andreas Kirnberger. Die Kosten würden von der Witterung abhängen. Je nachdem müsse geheizt oder gekühlt werden.

Frieren soll niemand, die Heizung soll aber runtergedreht werden, um Energie zu sparen, so Vizebürgermeister Andreas Kirnberger und Bürgermeister Stefan Steinbichler. Foto: Foto Stadtgemeinde Purkersdorf

Traditionell eröffnet wird der Eislaufplatz gemeinsam mit dem Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende. Gespart werden wird bei der Weihnachtsbeleuchtung. Am Hauptplatz beim Weihnachtsmarkt wird es nach wie vor eine Beleuchtung geben, in anderen Straßen wird diese aber eingespart.

Dazu ist geplant, dass das Rathaus ab Mitternacht nicht mehr beleuchtet wird. Außerdem sollen im Rathaus und in anderen öffentlichen Gebäude die Heizkosten gesenkt werden.

„Meine Mitarbeiter werden nicht frieren, wir werden aber schauen, wo wir die Heizung ein wenig zurückdrehen können“, sagt Bürgermeister Stefan Steinbichler. Auch bei der Straßenbeleuchtung soll eingespart werden. So ist geplant, das Licht ein wenig zu drosseln. „Die Sicherheit wird natürlich nach wie vor gewährleistet sein“, betonen Steinbichler und Kirnberger.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.